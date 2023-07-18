Агрессивная политика в спорте: Время создания альтернативной инфраструктуры

Спорт вне политики? Или все же элемент современной политики? Как западные санкции мотивируют наших спортсменов? И в чем пора новых спортивных возможностей? Рассказала Анастасия Мирончик-Иванова, призер чемпионатов мира и Европы в прыжках в длину.

"Можно ввести санкции против нас, но невозможно у нас забрать наше любимое дело, где мы выкладываемся, отдаем себя, поэтому мы не прочувствовали никаких санкций, мы движемся вперед, в нужном направлении. Сейчас у нас проходят соревнования совместно с Российской Федерацией, в дальнейшем, думаю, и остальные страны подтянутся: и Китай, и Арабские Эмираты, и так далее, и мы сможем провести на высоком уровне свои соревнования, также можем провести альтернативу той же Бриллиантовой лиге. Почему нет?" - рассуждает Анастасия Мирончик-Иванова.