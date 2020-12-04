Агрессивная реакция на замечание

4 года лишения свободы за хулиганство и надругательство над госсимволом. Такой приговор вынес обвиняемому суд Октябрьского района Минска. Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 5 октября - на следующие сутки после очередных воскресных шатаний митингующих. Вероятно, на парня повлияли призывы крушить и ломать. Прогуливаясь, молодой человек обратил внимание на флаг на здании автовокзала "Центральный" и решил его снять. Забрался на перила и вырвал государственное полотно вместе с флагштоком.