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Агрессивная реакция на замечание
4 года лишения свободы за хулиганство и надругательство над госсимволом. Такой приговор вынес обвиняемому суд Октябрьского района Минска. Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 5 октября - на следующие сутки после очередных воскресных шатаний митингующих. Вероятно, на парня повлияли призывы крушить и ломать. Прогуливаясь, молодой человек обратил внимание на флаг на здании автовокзала "Центральный" и решил его снять. Забрался на перила и вырвал государственное полотно вместе с флагштоком.
С момента задержания 19-летний юноша находился под стражей. Наказание он будет отбывать в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован.
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