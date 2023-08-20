Агроблогер за год набрал 50 тыс. подписчиков TikTok, рассказывая о жизни и работе в агрогородке Крутиловичи

Да, все мы когда-то были детьми. Уже в таком возрасте надо учиться ценить свою землю и уважать труд людей, которые ее возделывают. Простые и одновременно сложные понятия хорошо усваиваются с молоком матери. Представьте себе сейчас такую деревенскую картинку из детства, когда хорошо поработать и хорошо поесть - всегда в радость. А еще искупаться в местной речке. И пробежаться по спелому полю.

Вот именно такие приятные ностальгические чувства у своей аудитории вызывает агроблогер Денис Трофимчик. Инженер сельхозпредприятия "Гранит-Агро" из агрогородка Крутиловичи одним из первых показал в своем TikTok, что любить свое и своих - это круто. Его ролики набирают миллионные просмотры.

Герои видео - односельчане и коллеги по работе. Труженики, которые теперь уже привыкли к камере, но все равно проявили застенчивость, когда к ним в Дятловский район приехала корреспондент Нина Можейко в поисках ответов на вопрос: почему на селе жить хорошо и стало ли это модным. Сюжет-портрет прямо сейчас.

Блогер от сохи

Агроблогер Денис Трофимчик рассказал о своем блоге в TikTok.

"Прывітанне, сябры! Меня зовут Трофимчик Денис. Я живу и работаю в агрогородке Крутиловичи. А еще я агроблогер. Меньше чем за год я набрал 50 тыс подписчиков. Не веришь - ошибка! Не досмотришь эфир до конца - фатальная ошибка! Погнали!

Работаю я в ОАО "Гранит-Агро" инженером по контрольно-измерительным приборам. Веду систему навигации и контроль топлива.

Мое рабочее место находится в кабинете главного инженера, но я пока еще не главный.

У нас в хозяйстве разработана такая процедура, что каждое утро все механизаторы, все водители приходят ко мне, я им пишу работу за прошедший день: сколько гектаров поля вспахали, сколько часов отработали. Поставил печать и отдал.

В начале было, если честно сказать, очень сложно, потому что контроль над человеком, который старше какого-то молодого специалиста, он не воспринимается сразу.

Через блог я и пытался найти тот контакт с людьми, с работниками хозяйства, чтобы убрать у нас какую-то не очень атмосферу, которая была. И у меня это получилось. И мы сейчас на респектах.

У нас в хозяйстве 3 производственных участка, это путевые листы одного из них. Теперь я еду туда.

Снимаю я на обычный телефон, также монтирую буквально в дороге, еду с места одного отделения на второе. Заснял контент, наснимал видеороликов - редактирую во время работы.

У нас все время сезон. Зима там пару месяцев и то у нас сейчас зимы такие. Мы иногда в декабре и феврале уже в поле и работаем, чтобы раньше начать, раньше посеять, раньше убрать. Поэтому рабочий день варьируется, иногда и в 6 можно быть дома, а иногда и в 12 вечера везти ту или иную запчасть.

Сейчас мы приехали к машине МАЗ. Есть погрешности по треку, надо посмотреть твой GPS. Проблемы со связью. Надо сим-карту перезагрузить. Сейчас связь словит, все данные выгрузятся и будет все хорошо. Проблему устранили - минута времени.

Люди из деревни не приспособлены, может быть, к камере, но они сразу не воспринимали это: снимаю и снимаю. Потом когда сами себя уже увидели, могли прийти вечером посмотреть. Когда им жены или дети говорили, что мы тебя видели, то уже шли на контакт и были рады.

Бабушка написала мне недавно, говорит, что она спокойна за молодежь, за будущее нашей страны, если она будет такой. Я принял это близко к сердцу".

Наше хозяйство - одно из ведущих и самых крупных в Дятловском районе. Коллектив очень хороший. Люди хорошие, добросовестные. Стараемся кадры готовить из своих, которые люди здесь родились, выросли. Занимаемся целевым обучением. Сейчас у нас в данный момент 9 человек - целевиков учится, платим стипендию 5 базовых величин и в зависимости от успехов в учебе. Станислав Мазур, директор ОАО "Гранит-Агро"

Что касается сбора урожая, здесь самое главное - не допускать потерь, поэтому на поле находятся специалисты, которые контролируют этот процесс. Все уберем в закрома. Елена Мойсейчик, главный агроном ОАО "Гранит-Агро"

"Леанідавіч, трымай прычандалы, будзеш казаць сюды", - говорит тиктокер. - З камбайнам разабраўся і з гэтым разбярэшся".

Меня зовут Литвинский Артем Леонидович. Работаю в хозяйстве ОАО "Гранит-Агро" Дятловского района. 6 лет агрономия. В обязанности входит посеять, убрать, на период уборки иду на комбайн помощником, а так суета колхозная. Артем Литвинский, агроном ОАО "Гранит-Агро"

Мы как-то уже привыкли к этому TikTok, в этим роликам. Я даже и рад, что так происходит, что он показывает нашу организацию, как люди работают.Мы делаем годный контент. Юрий Буткевич, механизатор ОАО "Гранит-Агро"





А это еще одно поле моей деятельности - футбольное, где вместе мы с детьми из Крутилович проводим тренировки по футболу. 3 раза в неделю мы собираемся и гоняем мяч. У нас есть своя футбольная команда в хозяйстве, мы активно принимаем участие во всех соревнованиях, директор также на воротах, кстати, у нас стоит. Мы всегда за спорт.

В районе меняли площадку мини-футбольную, новую делали, мы забрали старое оборудование из района. Привезли его к себе в агрогородок и сами уже своими силами построили площадку. Мы провели и зимний турнир по футболу, приезжали команды из области и дети. Я турнир проводил. В общем активно ею пользуемся.