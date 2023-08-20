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Агроблогер за год набрал 50 тыс. подписчиков TikTok, рассказывая о жизни и работе в агрогородке Крутиловичи
Да, все мы когда-то были детьми. Уже в таком возрасте надо учиться ценить свою землю и уважать труд людей, которые ее возделывают. Простые и одновременно сложные понятия хорошо усваиваются с молоком матери. Представьте себе сейчас такую деревенскую картинку из детства, когда хорошо поработать и хорошо поесть - всегда в радость. А еще искупаться в местной речке. И пробежаться по спелому полю.
Вот именно такие приятные ностальгические чувства у своей аудитории вызывает агроблогер Денис Трофимчик. Инженер сельхозпредприятия "Гранит-Агро" из агрогородка Крутиловичи одним из первых показал в своем TikTok, что любить свое и своих - это круто. Его ролики набирают миллионные просмотры.
Герои видео - односельчане и коллеги по работе. Труженики, которые теперь уже привыкли к камере, но все равно проявили застенчивость, когда к ним в Дятловский район приехала корреспондент Нина Можейко в поисках ответов на вопрос: почему на селе жить хорошо и стало ли это модным. Сюжет-портрет прямо сейчас.
Блогер от сохи
Агроблогер Денис Трофимчик рассказал о своем блоге в TikTok.
"Прывітанне, сябры! Меня зовут Трофимчик Денис. Я живу и работаю в агрогородке Крутиловичи. А еще я агроблогер. Меньше чем за год я набрал 50 тыс подписчиков. Не веришь - ошибка! Не досмотришь эфир до конца - фатальная ошибка! Погнали!
Работаю я в ОАО "Гранит-Агро" инженером по контрольно-измерительным приборам. Веду систему навигации и контроль топлива.
Мое рабочее место находится в кабинете главного инженера, но я пока еще не главный.
У нас в хозяйстве разработана такая процедура, что каждое утро все механизаторы, все водители приходят ко мне, я им пишу работу за прошедший день: сколько гектаров поля вспахали, сколько часов отработали. Поставил печать и отдал.
В начале было, если честно сказать, очень сложно, потому что контроль над человеком, который старше какого-то молодого специалиста, он не воспринимается сразу.
Через блог я и пытался найти тот контакт с людьми, с работниками хозяйства, чтобы убрать у нас какую-то не очень атмосферу, которая была. И у меня это получилось. И мы сейчас на респектах.
У нас в хозяйстве 3 производственных участка, это путевые листы одного из них. Теперь я еду туда.
Снимаю я на обычный телефон, также монтирую буквально в дороге, еду с места одного отделения на второе. Заснял контент, наснимал видеороликов - редактирую во время работы.
У нас все время сезон. Зима там пару месяцев и то у нас сейчас зимы такие. Мы иногда в декабре и феврале уже в поле и работаем, чтобы раньше начать, раньше посеять, раньше убрать. Поэтому рабочий день варьируется, иногда и в 6 можно быть дома, а иногда и в 12 вечера везти ту или иную запчасть.
Сейчас мы приехали к машине МАЗ. Есть погрешности по треку, надо посмотреть твой GPS. Проблемы со связью. Надо сим-карту перезагрузить. Сейчас связь словит, все данные выгрузятся и будет все хорошо. Проблему устранили - минута времени.
Люди из деревни не приспособлены, может быть, к камере, но они сразу не воспринимали это: снимаю и снимаю. Потом когда сами себя уже увидели, могли прийти вечером посмотреть. Когда им жены или дети говорили, что мы тебя видели, то уже шли на контакт и были рады.
Бабушка написала мне недавно, говорит, что она спокойна за молодежь, за будущее нашей страны, если она будет такой. Я принял это близко к сердцу".
Наше хозяйство - одно из ведущих и самых крупных в Дятловском районе. Коллектив очень хороший. Люди хорошие, добросовестные. Стараемся кадры готовить из своих, которые люди здесь родились, выросли. Занимаемся целевым обучением. Сейчас у нас в данный момент 9 человек - целевиков учится, платим стипендию 5 базовых величин и в зависимости от успехов в учебе.
Что касается сбора урожая, здесь самое главное - не допускать потерь, поэтому на поле находятся специалисты, которые контролируют этот процесс. Все уберем в закрома.
"Леанідавіч, трымай прычандалы, будзеш казаць сюды", - говорит тиктокер. - З камбайнам разабраўся і з гэтым разбярэшся".
Меня зовут Литвинский Артем Леонидович. Работаю в хозяйстве ОАО "Гранит-Агро" Дятловского района. 6 лет агрономия. В обязанности входит посеять, убрать, на период уборки иду на комбайн помощником, а так суета колхозная.
Мы как-то уже привыкли к этому TikTok, в этим роликам. Я даже и рад, что так происходит, что он показывает нашу организацию, как люди работают.Мы делаем годный контент.
А это еще одно поле моей деятельности - футбольное, где вместе мы с детьми из Крутилович проводим тренировки по футболу. 3 раза в неделю мы собираемся и гоняем мяч. У нас есть своя футбольная команда в хозяйстве, мы активно принимаем участие во всех соревнованиях, директор также на воротах, кстати, у нас стоит. Мы всегда за спорт.
В районе меняли площадку мини-футбольную, новую делали, мы забрали старое оборудование из района. Привезли его к себе в агрогородок и сами уже своими силами построили площадку. Мы провели и зимний турнир по футболу, приезжали команды из области и дети. Я турнир проводил. В общем активно ею пользуемся.
Денис Трофимчик поделился глобальной мечтой: "Хочу быть народным блогером, который объедет всю страну. Не именно город какой-то, а поселки, где находятся такие же хозяйства - показать работу, труд, который выполняют наши люди на нашей земле. И мне кажется, что именно людьми из сельского хозяйства нужно гордиться и нужно показывать эту жизнь внутри нашей земли, внутри нашей большой-большой красивой страны
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