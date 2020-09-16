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Агроэкотуризму предложены новые налоговые ставки
В Беларуси предложено поднять подоходный налог для владельцев агроусадеб и ремесленников. Напомним, долгие годы они пользуются налоговыми льготами, оплачивая одну базовую в бюджет. Таким образом в стране поддерживали развитие сельского туризма, занятость в глубинке, возрождение белорусской деревни. Агроэкотуризм показывал взрывной рост.
Но льготы гарантировали лишь до 21 года. И надо сказать, эту инициативу о поднятии ставок лоббировали прежде неоднократно. Но решение так и не было принято. Точка пока не поставлена. Инициативу вынесли на общественное обсуждение. Сегодня спросим у руководителя общественного объединения "Отдых в деревне" Валерии Клицуновой о том, как сельский бизнес воспринял очередные предложения о повышении налогов с одной до четырех базовых в год.
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