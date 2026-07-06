Агрогородки Беларуси: как село обретает городской комфорт

В каждом уголке нашей страны - свой неповторимый культурный и природный колорит. Но качество жизни во многом определяет экономическое развитие, которое невозможно без сельских территорий.

По инициативе главы государства в 2005-м начали реализовывать инвестпрограмму развития белорусского села. Фундаментом стали агрогородки. Сегодня в них проживают свыше 900 тыс. человек.

Две черепахи, две собаки, кошка, заяц, рыбки и попугай Гриша. Так с энтузиазмом Влад в одной комнате рассказывает о своем живом уголке, а во второй в это время разливается музыка. Многодетная семья - это всегда разные мелодии, но на чем точно сошлись - променяли городскую суету на сельскую романтику. И теперь чистая нота семьи Позняк звучит в агрогородке Дворище.

Многодетная семья променяла городскую суету на сельскую романтику

Валерий Позняк, житель агрогородка Дворище: "Из плюсов то, что мы можем на своем участке играть в различные игры: семейный бадминтон, волейбол. Любим собираться с друзьями и выезжать на разные водоемы, например, на Вилейское водохранилище. Я когда маленький был, ездил к бабушке в деревню, тогда агрогородков еще не было. Мы пасли коров - так проводили время. А сейчас, когда есть агрогородок, работают и школы, и садики, и Дом культуры, открыты магазины. В этом и отличие, жизнь стала более цивилизованной и стремится к городскому типу".

Дама с маникюром и в платье цвета клематиса наблюдает за развитием агрогородка более половины века. Зинаида Николаевна проработала всю жизнь учителем математики в местной школе.

"Когда я приехала, вся деревня заканчивалась школой. Школа, еще там пару домов было. А теперь мы отапливаемся газом, есть центральная канализация и центральный водопровод. Ходит маршрутка 6 раз в день", - рассказывает учительница.

Сегодня Дворище - это производство, агрокомбинат, почта, больница. На окраине уютно расположился и памятник природы. А всего на территории проживает более 600 человек, среди них 17 многодетных семей.

Сергей Принев, председатель Демидовичского сельского исполкома: "В агрогородке у нас есть Дворищанская средняя общеобразовательная школа, детский сад, продовольственные и хозяйственные магазины, а также комплексно-приемный пункт. В КПП принимают заказы на ремонт одежды, обуви, химчистку и иные бытовые услуги. Кроме того, функционирует Дворищанский дом культуры".

"У нас недавно родилась тройня - это вообще первый раз здесь, на комплексе. Телята маленькие, по 18 кг. Мы их выпаиваем из соски", - поделилась радостью Ирина Помазанова.

Ирина Помазанова вместе с семьей уехала из Донецкой Народной Республики

Такой подарок случился в преддверии Дня Независимости в одном из хозяйств Солигорского района. А наблюдает за малышами Ирина Помазанова. Правда, в этом деле она около полугода. Вместе с семьей уехали из Донецкой Народной Республики, а уголком спокойствия и свободы для них стала Беларусь. В агрогородке Новополесский хозяйство выделило жилье, а у детей теперь есть возможность учиться офлайн.

Аккуратные коттеджи, централизованное газо- и водоснабжение, магазины, Дом культуры. Все изменил 2005-й, когда по инициативе главы государства в село пришла большая программа развития. Теперь в Беларуси почти 1,5 тыс. агрогородков, где проживают свыше 900 тыс. человек. Это влияет и на экономику страны. По итогам прошлого года Беларусь экспортировала продовольствия на 10 млрд долларов.