В регионе подвели итоги госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда". Первые энергоэффективные коттеджи с электрическим отоплением готовятся к вводу в эксплуатацию. И реестр доноров костного мозга для больных онкологией крови создается в Принеманье.



О значительных событиях западного региона далее в нашем дайджесте.



Рассказывает Юрий Карнелович.



Агрогородок Большие Эйсмонты признан одним из лучших в Гродненской области. Здесь действует детская конно-спортивная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, открыли агроусадьбу для туристов, в том числе и иностранных. Кстати, статус агрогородка населенный пункт получил среди первых в Берестовицком районе. И до этого времени удерживает первые позиции. Как итог - на работу в Эйсмонты приезжают молодые специалисты, да и местные жители не спешат в город.



