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Агрогородок Раков в этом году отметит круглую дату
Агрогородок Раков в этом году отметит круглую дату - в сентябре исполнится 555 лет со дня первого упоминания городка в письменных источниках. Там много достопримечательностей, которые представляют интерес для туристов. К тому же ежегодно в конце лета в агрогородке проводится масштабный "Раковский фест".
Накануне большого юбилея Надежда Сербиненко отправилась в агрогородок в Воложинском районе.
Раков - "северные Афины" Беларуси
Еще в 1908 году писательница Элиза Ожешко назвала Раков "северными Афинами". Сходство есть. Населенный пункт разместился на пригорках. И интересные достопримечательности также имеются. Экскурсию по древнему Ракову нам проведет Юлия Макинко - коренная жительница, местный депутат, директор детской школы искусств, а еще профессиональная цымбалистка.
Раков - один из центров культурной и духовной жизни Беларуси
Раков в течение многих веков являлся одним из центров культурной и духовной жизни Беларуси. Отсюда до Воложина 38 километров, а до Минска всего 24. Многие выдающиеся исторические события связаны с этим местом. Здесь проезжали послы европейских монархов, маршировали армии польских королей и литовских князей, недалеко отсюда начинал свой поход на Москву Наполеон. Еще в Ракове всегда жили талантливые мастера.
Строительство нового объекта в Ракове
Раков по-прежнему интересен для путешественников со всего мира благодаря своей богатой истории. Сейчас в агрогородке идет строительство нового объекта по инициативе православной церкви. Горожане идею поддержали.
Инициативы местных депутатов в прямых эфирах "Инстаграм"
На первую инстаграм-инициативу построить беседку в старинном парке Здеховских уже откликнулись местные. Так что скоро Раков станет еще более привлекательным не только для гостей, но и для самих жителей агрогородка.
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