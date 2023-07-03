Уважение и привязанность к своей стране у каждого из нас начинается с трепетного отношения к малой родине.

Уютный и ухоженный уголок на юго-востоке Беларуси - агрогородок Тихиничи - "Деревня будущего" в Гомельской области.

По комфорту и уровню жизни не уступает крупным районным центрам.

Местные жители, а их здесь около двух тысяч, с гордостью и любовью говорят о родном крае.

Жанна Кремзукова - коренная жительница в нескольких поколениях. После института вернулась в родные места в школу, где и училась сама.

Преподает детям русский язык и литературу. Рука об руку с ней учителем физики и информатики работает и муж. Так что теплое отношение к своей малой родине - это у них семейное.

Я фанат моей Родины и никогда не соглашусь сменить сельскую жизнь на городскую. И так думают многие мои односельчане. Мы дышим свежим воздухом, любуемся шикарными пейзажами, выращиваем экологически чистые продукты. И условия жизни ничем не отличаются от городских. Жанна Кремзукова, замдиректора Тихиничской СШ Рогачевского района Гомельской области

Слава о Тихиничах идет по всей по всей республике, труженики села активно работают. Акционерное общество "Тихиничи" - одно из самых крупных и стабильно работающих. Потому что здесь работают и живут самые трудолюбивые самые ответственные люди.

Это сердце хозяйства, оно всегда в лидерах и много лет подряд занесено на областную Доску почета.

"За что я люблю свои родные Тихиничи? Так это за возможности. За возможность достойно жить, работать, проявлять свои таланты. И если кто-то мечтает жить в современном агрогородке, то мы, тихинчане, уже эту возможность имеем. Мы сегодня живем в агрогородке будущего", - отметилаЖанна Кремзукова.

Это центр Тихиничей. Такой физкультурно-оздоровительный комплекс, где каждый человек может спокойно отдохнуть, искупаться в бассейне, позаниматься в тренажерном зале, поиграть в футбол, теннис. Здесь созданы все условия для того, чтобы каждый из нас зарядился эмоциями на целый день, целую неделю. Мы все это имеем. Центр культуры и досуга, где люди могут отдыхать.

В агрогородке Тихиничи очень много молодых семей, они с удовольствием к нам приезжают, потому что здесь созданы все условия для жизни. Детская школа искусств, где каждый ребенок имеет возможность научиться играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать.

"Наша школа образцово-показательная. Мы городимся ей, гордимся тем, что растим достойную смену, замечательных белорусов и о них уже говорят, они известны своими талантами.Для меня, как для учителя, очень важно видеть блеск в детских глазах, и как у них за плечами вырастают крылья. Выпускники нашей школы обучаются в городах, но многие из них возвращаются в родной агрогородок, потому что здесь созданы все условия для жизни. Дается бесплатное жилье, достойная зарплата. А что еще надо?!", - добавилаЖанна Кремзукова.