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Агроклассы октрылись в сельской местности
Познакомиться на деле с будущей профессией теперь смогут и ученики агроклассов. Они открылись в сельской местности по всей стране. О том, что будущих специалистов в сфере АПК к практике привлекать нужно как можно раньше, говорил и Президент. Кстати, в учебной программе предусмотрено и посещение передовых хозяйств. В школах, где готовят будущих специалистов, побывала Марина Романовская.
Ученики Суражской школы с интересом слушают педагога. Многие еще до каникул определились, что в новом учебном году обязательно запишутся в кружок "Тракторное дело" - посоветовали старшие товарищи. Занятия проводит выпускник этой школы Игорь Моисеев. Теорию дети изучают в специально оборудованном классе, а практические занятия проходят в кабине трактора.
Школьники уверены: такая практика обязательно пригодится в жизни. Многие выпускники Суражской школы выбирают именно аграрную сферу. Видят себя специалистами АПК и ученики Вороновской средней школы. В новом учебном году здесь открылся агрокласс. Таким образом, у школьников появилась возможность ознакомиться со спецификой работы АПК еще до поступления в сельскохозяйственные вузы.
Ирина Беззубова о зернобобовых знает не только из учебника. Ее отец работает в одном из лучших хозяйств северного региона. С выбором профессии десятиклассница давно определилась - мечтает поступить в ветеринарную академию. Вместе с одноклассниками уже побывала на дне открытых дверей.
Азы сельскохозяйственных профессий осваивают десятиклассники по всей стране. Агроклассы созданы в сельской местности. Больше всего в Могилевской и Витебской областях.
Большое внимание практике. Часть занятий проходит на пришкольных участках. Кроме этого, предусмотрено посещение передовых хозяйств, где старшеклассники пообщаются с аграриями, а также ознакомятся с новым оборудованием и технологиями.
Ученики агроклассов рассчитывают на льготы при поступлении. Абитуриентам, которые знают основы будущей специальности, сельскохозяйственные вузы только рады. Ведь выпускники агроклассов сядут за студенческую скамью не только с большим запасом знаний, но и с осознанным выбором посвятить свою жизнь работе на селе.
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