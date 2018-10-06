Агроклассы октрылись в сельской местности

Познакомиться на деле с будущей профессией теперь смогут и ученики агроклассов. Они открылись в сельской местности по всей стране. О том, что будущих специалистов в сфере АПК к практике привлекать нужно как можно раньше, говорил и Президент. Кстати, в учебной программе предусмотрено и посещение передовых хозяйств. В школах, где готовят будущих специалистов, побывала Марина Романовская.

Ученики Суражской школы с интересом слушают педагога. Многие еще до каникул определились, что в новом учебном году обязательно запишутся в кружок "Тракторное дело" - посоветовали старшие товарищи. Занятия проводит выпускник этой школы Игорь Моисеев. Теорию дети изучают в специально оборудованном классе, а практические занятия проходят в кабине трактора.

Школьники уверены: такая практика обязательно пригодится в жизни. Многие выпускники Суражской школы выбирают именно аграрную сферу. Видят себя специалистами АПК и ученики Вороновской средней школы. В новом учебном году здесь открылся агрокласс. Таким образом, у школьников появилась возможность ознакомиться со спецификой работы АПК еще до поступления в сельскохозяйственные вузы.

Ирина Беззубова о зернобобовых знает не только из учебника. Ее отец работает в одном из лучших хозяйств северного региона. С выбором профессии десятиклассница давно определилась - мечтает поступить в ветеринарную академию. Вместе с одноклассниками уже побывала на дне открытых дверей.

Азы сельскохозяйственных профессий осваивают десятиклассники по всей стране. Агроклассы созданы в сельской местности. Больше всего в Могилевской и Витебской областях.

Большое внимание практике. Часть занятий проходит на пришкольных участках. Кроме этого, предусмотрено посещение передовых хозяйств, где старшеклассники пообщаются с аграриями, а также ознакомятся с новым оборудованием и технологиями.