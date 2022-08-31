Агрометеоролог: В начале осеннего сезона будут прекрасные условия для уборки крупяных культур и картофеля

Ожидаемые низкие ночные температуры торопят завершить уборку теплолюбивых овощей открытого грунта. Вместе с тем условия для уборки крупяных культур и картофеля, а также заготовки кормов в ближайшую неделю по-прежнему будут благоприятными. На большей части территории республики у кукурузы наблюдается молочно-восковая и восковая спелость зерна. Это оптимальные сроки для уборки данного овоща на силос. Для получения качественных кормов уборку силосных посевов целесообразно провести до наступления полной спелости.

Олег Клинцевич, начальник отдела агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды