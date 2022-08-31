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Агрометеоролог: В начале осеннего сезона будут прекрасные условия для уборки крупяных культур и картофеля
Условия для уборки крупяных культур, картофеля, а также заготовки кормов в начале сентября будут благоприятными. Об этом сообщила БелТА
Ожидаемые низкие ночные температуры торопят завершить уборку теплолюбивых овощей открытого грунта. Вместе с тем условия для уборки крупяных культур и картофеля, а также заготовки кормов в ближайшую неделю по-прежнему будут благоприятными. На большей части территории республики у кукурузы наблюдается молочно-восковая и восковая спелость зерна. Это оптимальные сроки для уборки данного овоща на силос. Для получения качественных кормов уборку силосных посевов целесообразно провести до наступления полной спелости.
По словам агрометеоролога, жаркая и сухая погода во второй половине августа привела к значительному снижению запасов почвенной влаги. По данным визуальных наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы почти на всей территории страны находится в слабовлажном или сухом состоянии, что затрудняет обработку почвы под посев озимых культур, сдерживает появление всходов и развитие озимого рапса. Из-за почвенной засухи ряд метеостанций на наблюдаемых полях отмечает повреждения растений кукурузы: пожелтение, скручивание и засыхание листьев. Прошедшие накануне преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди практически не повлияли на влагообеспеченность сельхозкультур, лишь в отдельных районах Витебской области увлажнили верхний слой почв.
"В начале сентября из-за недобора осадков сохранится недостаток почвенной влаги, что будет осложнять условия для роста корнеплодов и формирования урожая поздней капусты. Кроме этого, состояние зеленой массы кукурузы может ухудшаться. В связи с похолоданием созревание зерна кукурузы замедлится", - добавил специалист.
Фото: pixabay.com
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