ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Агрометеоролог: В начале осеннего сезона будут прекрасные условия для уборки крупяных культур и картофеля

Агрометеоролог: В начале осеннего сезона будут прекрасные условия для уборки крупяных культур и картофеля

Условия для уборки крупяных культур, картофеля, а также заготовки кормов в начале сентября будут благоприятными. Об этом сообщила БелТА

Ожидаемые низкие ночные температуры торопят завершить уборку теплолюбивых овощей открытого грунта. Вместе с тем условия для уборки крупяных культур и картофеля, а также заготовки кормов в ближайшую неделю по-прежнему будут благоприятными. На большей части территории республики у кукурузы наблюдается молочно-восковая и восковая спелость зерна. Это оптимальные сроки для уборки данного овоща на силос. Для получения качественных кормов уборку силосных посевов целесообразно провести до наступления полной спелости.
Олег Клинцевич, начальник отдела агрометеорологии Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды

По словам агрометеоролога, жаркая и сухая погода во второй половине августа привела к значительному снижению запасов почвенной влаги. По данным визуальных наблюдений, верхний 10-сантиметровый слой почвы почти на всей территории страны находится в слабовлажном или сухом состоянии, что затрудняет обработку почвы под посев озимых культур, сдерживает появление всходов и развитие озимого рапса. Из-за почвенной засухи ряд метеостанций на наблюдаемых полях отмечает повреждения растений кукурузы: пожелтение, скручивание и засыхание листьев. Прошедшие накануне преимущественно по северной половине страны кратковременные дожди практически не повлияли на влагообеспеченность сельхозкультур, лишь в отдельных районах Витебской области увлажнили верхний слой почв.

"В начале сентября из-за недобора осадков сохранится недостаток почвенной влаги, что будет осложнять условия для роста корнеплодов и формирования урожая поздней капусты. Кроме этого, состояние зеленой массы кукурузы может ухудшаться. В связи с похолоданием созревание зерна кукурузы замедлится", - добавил специалист.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все