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Агрометеорологи Беларуси следят за состоянием озимых культур
Инвестиция в будущий урожай - озимые культуры. За их состояниям внимательно следят не только агрономы, но и агрометеорологи. Так, в Воложинском районе специалисты также инспектируют свежие зеленые поля. Собирают показатели с помощью специальных приборов, измеряют температуру почвы. Об особенностях нынешнего агрометеосезона - Татьяна Божко(видео).
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