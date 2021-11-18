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Агрометеорологи Беларуси следят за состоянием озимых культур

Инвестиция в будущий урожай - озимые культуры. За их состояниям внимательно следят не только агрономы, но и агрометеорологи. Так, в Воложинском районе специалисты также инспектируют свежие зеленые поля. Собирают показатели с помощью специальных приборов, измеряют температуру почвы. Об особенностях нынешнего агрометеосезона - Татьяна Божко(видео).


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