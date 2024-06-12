Агроном назвал 4 способа, как избавиться от муравьев на садовом участке

Поваренная соль не поможет избавиться от муравьев на участке, но и еще может быть опасна для почвы, предупредил агроном Петр Синьковский, пишет lenta.ru . Он назвал необычный и безопасный способ избавиться от насекомых.

По его словам, соль срабатывает только в том случае, когда ее заливают водяным раствором муравейник либо подземные ходы, по которым муравьи пробираются на участок. "Но с таким же успехом вы можете развести в той же воде и, скажем, соду или нашатырный спирт. Последний, кстати, еще и лучше сработает. Известно, что муравьи очень не любят резкие запахи", - отметил специалист.