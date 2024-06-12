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Агроном назвал 4 способа, как избавиться от муравьев на садовом участке

Агроном назвал 4 способа, как избавиться от муравьев на садовом участке

Поваренная соль не поможет избавиться от муравьев на участке, но и еще может быть опасна для почвы, предупредил агроном Петр Синьковский, пишет lenta.ru. Он назвал необычный и безопасный способ избавиться от насекомых.

По его словам, соль срабатывает только в том случае, когда ее заливают водяным раствором муравейник либо подземные ходы, по которым муравьи пробираются на участок. "Но с таким же успехом вы можете развести в той же воде и, скажем, соду или нашатырный спирт. Последний, кстати, еще и лучше сработает. Известно, что муравьи очень не любят резкие запахи", - отметил специалист.

Если переусердствовать с солью, можно навредить почве - садовые и огородные растения не любят хлор, предупредил Синьковский.

Гораздо больший эффект дадут либо пахучие растения, либо пара-тройка ящериц, поселившаяся в каком-нибудь тихом уголке, ведь они способны истребить муравьев в очень короткие сроки, переключившись затем на другой, доступный им вид пищи.
Петр Синьковский

Кроме того, агроном рекомендовал использовать ловушки наподобие емкостей со сладким сиропом.

Фото: pexels.com

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