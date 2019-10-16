Агропромышленные туры по Минской области будут организовываться каждую среду

Побывать в необычных местах. В Минской области развивается промышленный туризм. Например, Жодинский БелАЗ уже посетили свыше ста тысяч гостей не только из Беларуси, но и других стран. Однако есть интерес не только к машиностроительным, но и сельскохозяйственным предприятиям. Можно увидеть, как получают молоко, где хранят урожай картофеля, как выращивают томаты черри и даже лимоны? В агропромышленный тур отправился Алексей Кондратенко.



Смолевичский район - место, где развивается один из столичных городов-спутников. Здесь находится и индустриальный парк "Великий камень", знаменитый мемориальный комплекс Курган Славы. Отсюда мы и начинаем наш тур.



10 минут для историко-патриотического старта и мы отправляемся. Первый пункт - овощехранилище. Капуста или картофель, кажется, привычные культуры, а вот где и кто, а главное, как их хранят? Экскурсию проводит директор хозяйства "Озерицкий-Агро" Нина Железнова.



Далее по маршруту тепличный комбинат. Обычные помидоры и томаты черри, которые можно продегустировать. Однако экскурсанты, а это минчане и сотрудники одного из банков, делают для себя немало открытий. Оказывается, в отечественном растениеводстве немало экзотики.



Далее мы изучаем, где и как получают молоко. На молочно-товарной ферме "Задомля" одна корова дает в год почти 10 тысяч литров. Надоить столько - дело нелегкое. В этом на личном опыте убедились и участники экскурсии - попробовали себя в роли оператора доения.



Такая разновидность туризма доступна в любой сезон. Летом или весной будет свой колорит в соответствии с календарем сельхозработ. Главное - таким образом можно попасть в закулисье сельского хозяйства, а также полюбоваться живописными пейзажами.



В перспективе такие агропромышленные туры в Смолевичском районе, которые рассчитаны как на взрослых, так и детей, будут проходить каждую среду, а при повышенном интересе и по субботам.



