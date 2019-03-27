Нарушение трудовой дисциплины и охрана сельскохозяйственных участков. Агропромышленный комплекс сегодня на особом контроле МВД. Цель мониторингов - предупредить правонарушения на объектах в период подготовки и проведения посевных работ. Среди самых частых нарушений - разукомплектованная сельхозтехника. Места ремонта и подготовки к посевной тракторов, сеялок и другой техники расположены на территории хозяйств хаотично, что не позволяет качественно проводить техосмотр.



В Молодечненском районе рейдовые группы вынесли 14 предписаний руководителям хозяйств. Актуальной остается тема соблюдения трудовой дисциплины. Так, в одном из хозяйств района в состоянии алкогольного опьянения был замечен ночной сторож.