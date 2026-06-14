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Аист-контроль - белорусские пернатые покорили пользователей в соцсетях
Автор:Редакция news.by
Теперь нарушителей на Полесье выявляют аисты. По социальным сетям разлетается ролик, где птицы, как говорится, "застолбили столбы".
Комментаторы на такое явление выдвинули ряд теорий:
"Новая система видеофиксации"
"Если это после грозы, то они перья таким образом сушат"
"Это камеры скорости"
Но самое главное, в чем сошлись пользователи, это видео в очередной раз доказывает, что "Беларусь - зямля пад белымі крыламi".