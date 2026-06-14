Аист-контроль - белорусские пернатые покорили пользователей в соцсетях

Теперь нарушителей на Полесье выявляют аисты. По социальным сетям разлетается ролик, где птицы, как говорится, "застолбили столбы".

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Комментаторы на такое явление выдвинули ряд теорий:

"Новая система видеофиксации"

"Если это после грозы, то они перья таким образом сушат"

"Это камеры скорости"