Академический хор Белтелерадиокомпании отметил 95-летие

12 ноября в Малом зале Белгосфилармонии 95 лет на сцене отпраздновал старейший профессиональный хоровой коллектив Беларуси - Академический хор Белтелерадиокомпании.

За долгие годы работы коллектив сформировал богатейшую историю и огромный уникальный архив - сотни аудиозаписей музыки разных эпох, стилей и жанров: от обработок небольших народных песен до произведений крупной формы. Это неповторимая классика музыкального искусства Беларуси. Артисты с достоинством несут звание заслуженного коллектива страны.

К юбилею хор подготовил особенный музыкальный подарок - поэтично-ретроспективный концерт "Из вечности музыка вдруг раздалась...".

Праздник живой музыки на этом не заканчивается. Эстафету у хора 13 ноября перенимают коллеги: в концертном зале "Минск" состоится музыкальный вечер с участием Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.