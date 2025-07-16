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Академия МВД Беларуси уже приняла более 850 заявлений от абитуриентов на поступление
Вступительная кампания в Беларуси уже в разгаре. Прием документов проходит всю эту неделю. В Академии МВД конкурс уже состоялся. Более 850 заявлений были приняты к 17:00.
Третий год подряд в столичной милицейской альма-матер принимают документы от желающих поступить и в Академию, и в ведомственный Могилевский институт. Объединенный конкурс дает шанс тем, кому не хватило баллов попасть на желаемую специальность, быть зачисленными в один из вузов. Желание связать жизнь со службой в приоритете. А потому каждый кандидат важен.
Алексей Башан, временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД Беларуси, зампредседателя приемной комиссии:
"К нам пришло 1,3 тыс. дел. Абитуриентов мы своих знаем, мы плюс-минус знаем, из какого региона какое количество должно приехать. Мы составили график, разослали всем уведомления, в какой день надо кому-то явиться. График составлен из расчета, чтобы в день приезжали порядка 230 человек".
Общее число мест в милицейских вузах для абитуриентов - 620. Большая часть - полтысячи человек - набирается в интересах МВД, остальные - для других силовых ведомств: Следственного комитета, Комитета судебных экспертиз, Минобороны, Погранкомитета и Департамента финансовых расследований КГК.