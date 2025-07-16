Академия МВД Беларуси уже приняла более 850 заявлений от абитуриентов на поступление

Вступительная кампания в Беларуси уже в разгаре. Прием документов проходит всю эту неделю. В Академии МВД конкурс уже состоялся. Более 850 заявлений были приняты к 17:00.

Третий год подряд в столичной милицейской альма-матер принимают документы от желающих поступить и в Академию, и в ведомственный Могилевский институт. Объединенный конкурс дает шанс тем, кому не хватило баллов попасть на желаемую специальность, быть зачисленными в один из вузов. Желание связать жизнь со службой в приоритете. А потому каждый кандидат важен.

Алексей Башан, временно исполняющий обязанности начальника Академии МВД Беларуси, зампредседателя приемной комиссии:

"К нам пришло 1,3 тыс. дел. Абитуриентов мы своих знаем, мы плюс-минус знаем, из какого региона какое количество должно приехать. Мы составили график, разослали всем уведомления, в какой день надо кому-то явиться. График составлен из расчета, чтобы в день приезжали порядка 230 человек".