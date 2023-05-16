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Академия МВД Беларуси отмечает 65-ю годовщину со дня образования
Академия МВД Республики Беларусь отмечает 65-ю годовщину со дня образования, пишет БЕЛТА со ссылкой на учреждение.
Академия МВД - учреждение высшего образования университетского типа. Ее выпускники трудятся во всех областях страны, многие возглавляют службы, органы и подразделения МВД, удостоены высоких государственных наград и почетных званий, являются профессионалами высочайшего класса.
Курсантам, слушателям и студентам милицейского вуза передают знания и опыт высококвалифицированные педагоги. Будущих офицеров готовят факультеты криминальной милиции, милиции общественной безопасности, следственно-экспертный и уголовно-исполнительный. Навсегда остается в памяти торжественный ритуал принесения присяги, а в день выпуска курсанты надевают погоны лейтенантов. В активе Академии МВД 189 обучающихся, поощренных специальным фондом Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 79 выпускников, имеющих золотую медаль.
Подготовку специалистов осуществляют также факультет права, факультет повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров. Научно-педагогический факультет занимается организацией и подготовкой кадров высшей научной квалификации для учреждений образования МВД, практических подразделений органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз и других правоохранительных органов.
В милицейском вузе действуют 19 кафедр, которые выступают постоянными организаторами и участниками международных и республиканских научных форумов. Имена ученых Академии МВД известны в профессиональных кругах нашей страны, государств - участников СНГ, стран дальнего зарубежья.
Учреждение образования состоит в Международной ассоциации полицейских академий (INTERPA). Академия МВД аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь.
При Академии МВД функционирует совет по защите диссертаций, уполномоченный рассматривать диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Подтверждением высокого образовательного и научно-исследовательского потенциала Академии МВД стало присуждение учреждению образования Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества в 2014, 2017, 2020 годах.
В Академии МВД бережно хранится белорусское наследие и передается молодому поколению. В настоящее время на трех факультетах созданы патриотические клубы "Оперативник", "Патриот" и "Юный криминалист".
Патриотические клубы способствуют формированию у подростков любви к Родине, уважения к ее прошлому, почитания традиций и активной гражданской позиции. Юные патриоты посещают занятия, проводимые профессорско-преподавательским составом академии, а также музеи и выставки, общаются с курсантами, являются частыми гостями торжественных ведомственных мероприятий и праздников.
Фото: Академии МВД
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