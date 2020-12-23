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Академия МВД поздравляет детей с праздниками

Праздник и волшебство в каждый детский дом! Представители Академии МВД присоединились к благотворительному марафону. Так, накануне руководители вуза посетили детей-сирот Специализированного лицея МВД в рамках благотворительной акции "Наши дети". В теплой атмосфере воспитанникам вручили новогодние подарки. Кроме того, Академия МВД помогает и детям из столичных детских домов. Так, представители Уголовно-исполнительного факультета уже передали подшефному детскому дому № 3 новогодние сладости и гостинцы.

А уже сегодня представители академии посетят ребят из детского дома № 5. Будущие офицеры организовали на своих факультетах благотворительный сбор денег, чтобы каждый ребенок поверил в рождественское чудо.

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