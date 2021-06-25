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Академия МВД выпустила молодых офицеров

Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага.

Маршем выпускники прошли по плацу. Затем бросили вверх монетки (традиция, чтобы карьера была блестящей). Среди нынешних выпускников академии 33 получили диплом с отличием, 10 золотых медалистов и 6 президентских стипендиатов. Во взрослую жизнь их напутствовал министр внутренних дел.

Выпускники продолжат службу в МВД, Следственном комитете, Госкомитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований.


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