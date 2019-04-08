Академия наук продемонстрирует новую разработку человекоподобного робота на выставке ТIBO

Академия наук Беларуси продемонстрирует новую разработку антропоморфного или человекоподобного робота на выставке ТIBO-2019. Форум открывается сегодня в Минске. Новейшие разработки на нем представят более сотни компаний из 16-ти стран. Это крупнейшие производители телекоммуникационного оборудования, разработчики и поставщики высокотехнологичных решений, интеллектуальных сервисов. Более чем за четверть века ТIBO стал уникальной площадкой для обмена передовым опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере.



