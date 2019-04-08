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Академия наук продемонстрирует новую разработку человекоподобного робота на выставке ТIBO

Академия наук продемонстрирует новую разработку человекоподобного робота на выставке ТIBO

Академия наук Беларуси продемонстрирует новую разработку антропоморфного или человекоподобного робота на выставке ТIBO-2019. Форум открывается сегодня в Минске. Новейшие разработки на нем представят более сотни компаний из 16-ти стран. Это крупнейшие производители телекоммуникационного оборудования, разработчики и поставщики высокотехнологичных решений, интеллектуальных сервисов. Более чем за четверть века ТIBO стал уникальной площадкой для обмена передовым опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере.

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