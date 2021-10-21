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Академия наук Беларуси выпустила экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Академия наук выпустила экспресс-тесты, которые определяют наличие антител к инфекции COVID-19. Провести диагностику по капле крови можно дома самостоятельно - для этого в упаковке есть все необходимое. Результат готов через 15 минут. Индикатор С проявляется стандартно - он говорит о том, что тест работает, и в зависимости от иммунного ответа проявится полоска напротив показателей M или G или обе одновременно. Инструкция по расшифровке прилагается.

Наталья Смелякова, начальник отдела Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Еще одна тест-система - на определение антигенов COVID-19, аналог ПЦР-теста. За 15 минут она показывает наличие инфекции в организме. Антигены, как правило, вырабатываются на 3-й или 5-й день.

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