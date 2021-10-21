Академия наук Беларуси выпустила экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Академия наук выпустила экспресс-тесты, которые определяют наличие антител к инфекции COVID-19. Провести диагностику по капле крови можно дома самостоятельно - для этого в упаковке есть все необходимое. Результат готов через 15 минут. Индикатор С проявляется стандартно - он говорит о том, что тест работает, и в зависимости от иммунного ответа проявится полоска напротив показателей M или G или обе одновременно. Инструкция по расшифровке прилагается.