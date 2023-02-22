Академия управления при Президенте проведет день открытых дверей

С обновлением Кодекса об образовании вступительную кампанию в учреждении ожидают некоторые изменения. Например, сертификат централизованного экзамена примут только по математике. По остальным предметам требуется прохождение ЦТ.

Новация этого года - профессионально-психологическое собеседование. Его будут проходить абитуриенты отдельных специальностей, начиная с 1 апреля.

С этого года в Академии управления при Президенте начинает работу "школа управления". Обучаться в ней будут старшеклассники. И лучшие выпускники этой школы будут зачислены в вуз без вступительных испытаний.

