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Академия управления при Президенте проведет день открытых дверей
Академия управления при Президенте Беларуси проведет день открытых дверей 25 февраля.
С обновлением Кодекса об образовании вступительную кампанию в учреждении ожидают некоторые изменения. Например, сертификат централизованного экзамена примут только по математике. По остальным предметам требуется прохождение ЦТ.
Новация этого года - профессионально-психологическое собеседование. Его будут проходить абитуриенты отдельных специальностей, начиная с 1 апреля.
С этого года в Академии управления при Президенте начинает работу "школа управления". Обучаться в ней будут старшеклассники. И лучшие выпускники этой школы будут зачислены в вуз без вступительных испытаний.
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