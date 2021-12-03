Актер Добровольский в проекте "Скажинемолчи" о том, почему не меняет минскую прописку на московские апартаменты

Ответ шахтерам и строителям, в чем адский труд по ту сторону театральной рампы. И почему на слуху у общества только двадцать актеров, когда в Беларуси их тысячи? Востребованный в российском синема актер Андрей Добровольский поделился личным опытом, как из грузчика и сборщика мебели войти в кадр популярных сериалов. Эксклюзив программы "Скажинемолчи" . Артист Республиканского театра белорусской драматургии и спортсмен-любитель рассказал в интервью, почему не меняет минскую прописку на московские апартаменты, за что не стоит хвалить американскую киноиндустрию, и как так вышло, что белорусские актеры спокойно имеют зеленый коридор в российский кинобизнес.

Там нет понятия, что ты "артист из Беларуси, поэтому стой в очереди". Нет. Ты приезжаешь на равных и работаешь рядом с достойными артистами, которые с тобой работают достойно. Когда сериалы начинают отсматривать, то умные люди - те, которые действительно хотят, чтобы контент был хороший, начинают смотреть свой продукти видят, что на самом деле иногда белорусские артисты получше выглядят, чем некоторые российские. Сильные и интересные. И почему бы с ними не поработать? И они готовы работать. И они держат достойно марку. И они не подводят, не подставляют. Они приезжают работать.