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Актер Николай Бурляев - гость программы "Скажинемолчи"
Как сегодня распределяются средства на кино в Беларуси и России? И сможет ли отечественный кинематограф выйти из кризиса? В разгар Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в студии программы "Скажинемолчи" побывал народный артист России, актер, писатель, общественный и политический деятель Николай Бурляев.
О чем говорит герой передачи в снах с Андреем Тарковским? Почему личность Никиты Михалкова вызывает столько споров? И как следует развивать культурную интеграцию творческих союзов наших стран? О зависти, ярлыках и штампах в творческой среде, а также о том, как избежать травли и правильно реагировать на критику - резонные размышления на важные темы от депутата Госдумы России в интервью.
Еще больше интересных гостей на официальном канале программы "Скажинемолчи" на YouTube. Присоединяйтесь к интернет-сообществу, а также подписывайтесь на телеграм-канал программы.
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