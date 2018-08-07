Актеру театра и кино, народному артисту Беларуси Виктору Манаеву сегодня 60 лет

Он прошел путь от самого молодого лауреата Госпремии до патриарха сцены. Любимец театральной публики за десятки лет воплотил на сцене Купаловского театра 200 ролей, более полусотни сыграл на большом экране. Среди картин с участием народного артиста "Август 44-го", "Иди и смотри", "Белые Росы. Возвращение". Начинал с Театра кукол - Манаев стал известен благодаря комедийным и трагичным ролям. По случаю юбилея народного артиста на телеканале "Беларусь 3" - театральный марафон. В эфире тематические программы о жизни Виктора Манаева "Выход есть ", "Майстры і куміры", а также телеверсия спектакля "Мілы чалавек".