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Актив БСЖ из Могилевской области побывал на экскурсии во Дворце Независимости

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Суббота 3 октября во Дворце Независимости получилась оживленной и яркой. Самую популярную экскурсионную площадку страны посетили более 120 представительниц Могилевской области. Экскурсия для жительниц восточного региона Беларуси стала частью проекта БСЖ "Мы разные, но мы едины".

Если обычные будни Дворца - это серьезные рабочие встречи, совещания и саммиты, то 3 октября он стал местом, где белорусская женщина чувствовала себя как дома. Ощущение сопричастности, гордости за страну и понимание, что каждая здесь важна. Сдерживать эмоции восторга было невозможно. История, архитектура, интерьеры, где работает Президент, никого не оставили равнодушными.

Светлана Сташевская, председатель Могилевского городского совета депутатов

Светлана Сташевская, председатель Могилевского городского совета депутатов:

"Какие слова написаны на этом ордене? За веру и верность. И буквально вчера наш Президент в очередной раз, обозначая свою позицию, говорил о том, что белорусы не предатели, мы предателями никогда не были и не будем. И эта вера и верность - это действительно те качества, которые каждого достойного человека характеризуют. Огромная гордость от того, что я сейчас нахожусь там, где трудится наш Президент".

Елена Шумейко, заместитель гендиректора ОАО "Бабушкина крынка"

Елена Шумейко, заместитель гендиректора ОАО "Бабушкина крынка":

"Александр Лукашенко - женский Президент? Безусловно, женский Президент. Люблю, уважаю нашего Президента. Я считаю, что только благодаря ему в нашей стране женщина первая. Мы первые. Мы впереди планеты всей. В прямом и переносном смысле наша женщина-космонавт первая полетела в космос благодаря нашему Президенту".

После завершения экскурсии представительницы Могилевской области добавили недостающий фрагмент на панно. "Карта единства" останется во Дворце Независимости как уникальный арт-объект, к созданию которого приложили руку более 700 женщин из всех регионов Беларуси.

А проект "Мы разные, но мы едины" еще продолжается.

Разделы:

ОбществоМинск

Теги:

Дворец НезависимостиэкскурсияБСЖ
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