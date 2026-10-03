Актив БСЖ из Могилевской области побывал на экскурсии во Дворце Независимости

Суббота 3 октября во Дворце Независимости получилась оживленной и яркой. Самую популярную экскурсионную площадку страны посетили более 120 представительниц Могилевской области. Экскурсия для жительниц восточного региона Беларуси стала частью проекта БСЖ "Мы разные, но мы едины".

Если обычные будни Дворца - это серьезные рабочие встречи, совещания и саммиты, то 3 октября он стал местом, где белорусская женщина чувствовала себя как дома. Ощущение сопричастности, гордости за страну и понимание, что каждая здесь важна. Сдерживать эмоции восторга было невозможно. История, архитектура, интерьеры, где работает Президент, никого не оставили равнодушными.

Светлана Сташевская, председатель Могилевского городского совета депутатов:

"Какие слова написаны на этом ордене? За веру и верность. И буквально вчера наш Президент в очередной раз, обозначая свою позицию, говорил о том, что белорусы не предатели, мы предателями никогда не были и не будем. И эта вера и верность - это действительно те качества, которые каждого достойного человека характеризуют. Огромная гордость от того, что я сейчас нахожусь там, где трудится наш Президент".

Елена Шумейко, заместитель гендиректора ОАО "Бабушкина крынка":

"Александр Лукашенко - женский Президент? Безусловно, женский Президент. Люблю, уважаю нашего Президента. Я считаю, что только благодаря ему в нашей стране женщина первая. Мы первые. Мы впереди планеты всей. В прямом и переносном смысле наша женщина-космонавт первая полетела в космос благодаря нашему Президенту".

После завершения экскурсии представительницы Могилевской области добавили недостающий фрагмент на панно. "Карта единства" останется во Дворце Независимости как уникальный арт-объект, к созданию которого приложили руку более 700 женщин из всех регионов Беларуси.

А проект "Мы разные, но мы едины" еще продолжается.