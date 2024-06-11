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Актив ветеранского движения Гомельской области посетил Дворец Независимости
Актив ветеранского движения Гомельской области сегодня посетил Дворец Независимости.
Всего 60 достойных белорусов - это передовики производств, заслуженные работники отрасли. Они следят за новостями и остаются в повестке дня. А сегодня сами попали в телевизионные кадры. Фото на память в интерьерах, где пишется история нашей страны и не только.
Этого события очень долго ждали, сюда попасть нелегко. Мы попали в центр политической жизни нашего государства и гордимся тем, что этот дворец возведен руками белорусских строителей из белорусских материалов.
Кто сделал, дай бог им здоровья, чтобы еще больше сделали, еще красивее сделали. Очень мне понравилось, я рад, что попал сюда.
Воочию посмотрели на всю эту красоту. Увидеть все эти вещи своими глазами - это дорогого стоит. Поэтому мы очень довольны. Это будет большая радость на всю нашу оставшуюся жизнь, наша мечта реализовалась.
Их "пропуском" во Дворец Независимости стали десятилетия ответственного труда, активная гражданская позиция и патриотическое воспитание молодежи. Всего же ветеранское движение по всей стране объединяет больше 2 млн человек.
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