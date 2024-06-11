Актив ветеранского движения Гомельской области посетил Дворец Независимости

Воочию посмотрели на всю эту красоту. Увидеть все эти вещи своими глазами - это дорогого стоит. Поэтому мы очень довольны. Это будет большая радость на всю нашу оставшуюся жизнь, наша мечта реализовалась.

Юрий Лапицкий, председатель ветеранской организации гомельского филиала РУП "Белпочта"