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Активист партии "Белая Русь": Единение народа, его ценности, его историческая память - это то, за что нам стоит держаться

Марафон "17 граней единства" принял и Каменецкий район. Спикеры - активисты партии "Белая Русь" и общества "Знание" и все желающие обсудили наиболее значимые события информационной повестки в канун государственногопраздника - Дня народного единства. Задать вопросы и высказать мнение мог каждый.

На сегодняшний момент у нас в Республике Беларусь проживает более 130 национальностей и 25 конфессий. И, наверное, тот исторический опыт, который был заложен именно в глубинный смысл слова "единство", он и позволяет нам сохранять и конфессиональный мир, и межнациональный.
Эдуард Северин, начальник отделения по Брестской области управления региональной политики Белорусского института стратегических исследований
Единение народа, его ценности, его историческая память - это то, за что нам стоит держаться. То, что нужно положить в основу любого движения вперед.
Александр Астапович, зампредседателя РОО "Белая Русь"

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