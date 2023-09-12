Активист партии "Белая Русь": Единение народа, его ценности, его историческая память - это то, за что нам стоит держаться

На сегодняшний момент у нас в Республике Беларусь проживает более 130 национальностей и 25 конфессий. И, наверное, тот исторический опыт, который был заложен именно в глубинный смысл слова "единство", он и позволяет нам сохранять и конфессиональный мир, и межнациональный.

Эдуард Северин, начальник отделения по Брестской области управления региональной политики Белорусского института стратегических исследований