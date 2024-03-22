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Активистка экстремистского толка рассказала, сколько стоит продать родину - 22 марта в эксклюзиве АТН

Эксклюзив Агентства теленовостей. Активистка радикально-экстремистского и националистического толка, широко известная в оппозиционных кругах своей убежденностью и бескомпромиссностью, дала интервью журналистам АТН.

Ее называли Жанной д'Арк, говорили, что никогда не пойдет на контакт со следствием. А она дала интервью белорусским журналистам. Сегодня к экранам должны прильнуть в Польше и Литве.

Обо всех тонкостях работы незаконного формирования "Европейская Беларусь" расскажет Полина Шарендо-Панасюк. Названы фамилии и суммы. Сколько стоит продать родину? Почему решила говорить и писать прошение о помиловании?

Все ответы 22 марта на "Беларусь 1" в рамках "Панорамы".

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