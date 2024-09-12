Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам в приют "Долина трех китов"

Совместную акцию провели активисты Белорусского союза женщин в "Долине трех китов". Это центр помощи бездомным животным, который с разрешения властей организовали волонтеры. Сейчас на их попечении около сотни спасенных животных, которым ищут новый дом. Белтелерадиокомпания и сотрудницы МЧС поддержали идею молодежи помочь волонтерам.

У каждой собаки - своя история

Это сегодня почти о каждом постояльце центра можно сказать - собака-улыбака: настолько красивыми бывают их улыбки. Но за каждым виляющим хвостом и преданным взглядом стоит своя история одиночества и предательства. В их глазах уже не крик о помощи, но немой вопрос - а вдруг это новый хозяин.

Центр помощи бездомным животных "Долина трех китов" создали волонтеры, чтобы спасти животных из стихийника под Марьиной Горкой.

"Долину трех китов" разбили в Дзержинском районе. И уже больше года сюда в свободное от работы время приезжают волонтеры. И в этот раз в трудовой десант вылилась совместная инициатива Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании и женщин МЧС. Идею подхватила молодежь!

Волонтеры помогли привести в порядок территорию, подготовили площадку под теплую зимовку, сделали массу других полезных дел. И, разумеется, пообщались с питомцами. От ведущих, режиссеров, репортеров и всех неравнодушных "Первого информационного" телеканала животным передали вкусные гостинцы.

Более 60 собак обрели свой дом

Малинка долгое время боялась человека, в ее глазах был страх. В "Долине трех китов" нашла любовь и своего человека.

Хороших историй много. Семью и лучшего друга обрела и черно-белая красавица Кора. Заботой и любовью окружила семья щенка-ушастика Миру.

Свое счастье обрели уже более 60 питомцев. И эта работа, которую нельзя остановить