3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Активистки БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС пришли на помощь питомцам в приют "Долина трех китов"
Автор:Сергей Ладысев
Совместную акцию провели активисты Белорусского союза женщин в "Долине трех китов". Это центр помощи бездомным животным, который с разрешения властей организовали волонтеры. Сейчас на их попечении около сотни спасенных животных, которым ищут новый дом. Белтелерадиокомпания и сотрудницы МЧС поддержали идею молодежи помочь волонтерам.
У каждой собаки - своя история
Это сегодня почти о каждом постояльце центра можно сказать - собака-улыбака: настолько красивыми бывают их улыбки. Но за каждым виляющим хвостом и преданным взглядом стоит своя история одиночества и предательства. В их глазах уже не крик о помощи, но немой вопрос - а вдруг это новый хозяин.
Центр помощи бездомным животных "Долина трех китов" создали волонтеры, чтобы спасти животных из стихийника под Марьиной Горкой.
"Долину трех китов" разбили в Дзержинском районе. И уже больше года сюда в свободное от работы время приезжают волонтеры. И в этот раз в трудовой десант вылилась совместная инициатива Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании и женщин МЧС. Идею подхватила молодежь!
Волонтеры помогли привести в порядок территорию, подготовили площадку под теплую зимовку, сделали массу других полезных дел. И, разумеется, пообщались с питомцами. От ведущих, режиссеров, репортеров и всех неравнодушных "Первого информационного" телеканала животным передали вкусные гостинцы.
Более 60 собак обрели свой дом
Малинка долгое время боялась человека, в ее глазах был страх. В "Долине трех китов" нашла любовь и своего человека.
Хороших историй много. Семью и лучшего друга обрела и черно-белая красавица Кора. Заботой и любовью окружила семья щенка-ушастика Миру.
Свое счастье обрели уже более 60 питомцев. И эта работа, которую нельзя остановить
Лотти - умная и стеснительная собака с добрым сердцем, Чак - игривый и лохматый словно из мультфильма, Гудини - красавица со светлым окрасом. Всмотритесь, может и вы найдете среди них нового друга.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
Что нужно знать про единый имущественный налог
Более 70 тыс. человек приняли участие в республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" - Головченко
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов