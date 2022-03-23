Активисты БРСМ благоустроили Военное кладбище Минска в день 79-й годовщины трагедии в Хатыни

История Хатыни - одно из доказательств бесчеловечности по отношению к мирному населению Беларуси в годы Великой Отечественной войны. И в эти дни важно отдать дань памяти героям, которые защищали нашу Родину, и сохранить объекты воинской славы.



Белорусская молодежьв день 79-й годовщины трагедии в Хатыни благоустроила Военное кладбище Минска. 50 активистов БРСМ - школьники Советского района и студенты Белорусского национально технического университета - провели трудовую акцию: убрали опавшую листву, собрали ветки и провели подготовительные работы на территории воинских захоронений.



Молодежь почтила память героев войны, возложив цветы к братской могиле на Военном кладбище.