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Активисты БРСМ Минской области прошли полосу препятствий отряда МЧС в Молодечно

Самые смелые и выносливые активисты БРСМ Минской области прошли полосу препятствий на базе поисково-спасательного отряда в Молодечно.

В программе эстафеты несколько этапов: тушение возгораний, обучение работе со специнструментом, спасение пострадавших из водной ловушки и работа в задымленном помещении. Все это делается в полной боевой экипировке бойца МЧС - с баллоном и кислородной маской, чтобы максимально приблизить прохождение дистанции к условиям реальной экстренной ситуации.

Также молодые люди продемонстрировали свои навыки в сборке боевого оружия спасателей, прошли полосы психологической подготовки. Некоторые из ребят уже определились со своей будущей профессией - работой в МЧС.

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