Активисты БРСМ Минской области прошли полосу препятствий отряда МЧС в Молодечно

В программе эстафеты несколько этапов: тушение возгораний, обучение работе со специнструментом, спасение пострадавших из водной ловушки и работа в задымленном помещении. Все это делается в полной боевой экипировке бойца МЧС - с баллоном и кислородной маской, чтобы максимально приблизить прохождение дистанции к условиям реальной экстренной ситуации.