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Активисты БРСМ отдают дань почета героям Победы

Молодежь столицы также отдает дань почета героям Победы. Молодежная эстафета памяти в течение недели охватит все районы Минска. Сегодня активисты БРСМ возложили цветы к мемориальной доске Олега Кошевого на одноименной улице, а также к памятнику конспиративным квартирам Минского антифашистского подполья по улице Оранжерейной. Во время таких мероприятий молодое поколение еще более глубоко осмысливает важные страницы истории и цену Великой Победы.

Белорусский республиканский союз молодежи к 75-летию Победы запустил в Telegram серию тематических стикеров. Также активисты украсили свои официальные аккаунты во всех социальных сетях праздничными бутоньерками.

Стикерпак включает визуализацию тематических изображений "С Днем Победы!", "9 мая", "75 лет", "Беларусь помнит", а также символ проекта "Цветы Великой Победы" - композицию, состоящую из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки.

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