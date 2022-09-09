ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Активисты БРСМ организовали массовое катание на льду в честь Дня города и 20-летия организации

На воспитание патриотизма направлена и молодежная политика БРСМ. В честь Дня города и 20-летия организации для активистов Союза молодежи организовали массовое катание на льду. На арене активисты развернули государственный флаг. В преддверии Дня народного единства это отличная возможность объединить молодежь страны.

Вадим Борисюк, представитель БРСМ:
Задействовано 955 человек - это учащиеся колледжей города Минска, представители наших комитетов БРСМ и, соответственно, актив вузов. Это прекрасная возможно хорошо провести время, отдохнуть и сменить трудовую деятельность на спортивную.Молодежь БРСМ всегда активно участвует в общественной жизни Беларуси. А такие мероприятия - это еще один повод сплотить ребят.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все