Активисты БРСМ организовали массовое катание на льду в честь Дня города и 20-летия организации

На воспитание патриотизма направлена и молодежная политика БРСМ. В честь Дня города и 20-летия организации для активистов Союза молодежи организовали массовое катание на льду. На арене активисты развернули государственный флаг. В преддверии Дня народного единства это отличная возможность объединить молодежь страны.



Вадим Борисюк, представитель БРСМ:

Задействовано 955 человек - это учащиеся колледжей города Минска, представители наших комитетов БРСМ и, соответственно, актив вузов. Это прекрасная возможно хорошо провести время, отдохнуть и сменить трудовую деятельность на спортивную. Молодежь БРСМ всегда активно участвует в общественной жизни Беларуси. А такие мероприятия - это еще один повод сплотить ребят.