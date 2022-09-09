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Активисты БРСМ организовали массовое катание на льду в честь Дня города и 20-летия организации
На воспитание патриотизма направлена и молодежная политика БРСМ. В честь Дня города и 20-летия организации для активистов Союза молодежи организовали массовое катание на льду. На арене активисты развернули государственный флаг. В преддверии Дня народного единства это отличная возможность объединить молодежь страны.
Вадим Борисюк, представитель БРСМ:
Задействовано 955 человек - это учащиеся колледжей города Минска, представители наших комитетов БРСМ и, соответственно, актив вузов. Это прекрасная возможно хорошо провести время, отдохнуть и сменить трудовую деятельность на спортивную.Молодежь БРСМ всегда активно участвует в общественной жизни Беларуси. А такие мероприятия - это еще один повод сплотить ребят.
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