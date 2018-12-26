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Активисты БРСМ включились в благотворительный марафон "Мы выбираем помощь людям"

В эти предновогодние дни активисты БРСМ включились в благотворительный марафон "Мы выбираем помощь людям". В каждом районе работают горячие линии, где собирают просьбы о помощи, например, в расчистке дворовых территорий. Убрать снег и навести порядок перед праздниками одиноко проживающим пенсионерам помогут волонтеры движения "Доброе сердце".

Более 300 ветеранов и одиноких пожилых людей примут такую помощь от волонтеров в Могилевской области.

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