Активисты Гродненской областной организации "Белая Русь" посетили Дворец Независимости

Дворец Независимости продолжает принимать гостей. Желающих попасть в архитектурный символ белорусской государственности все больше. Здесь успели побывать представители самых разных профессий и рода занятий: от учителей до многодетных родителей, патриоты и просто небезразличные люди, которые интересуются историей страны и хотят познакомиться с ее важнейшими объектами воочию.





Сегодня в официальных и торжественных залах гостеприимного дворца побывали активисты Гродненской областной организации "Белая Русь". Более 40 человек прошлись маршрутами первого значения. Начали с Зала торжественных церемоний. Здесь традиционно встречают самых почетных гостей - дают балы, чествуют олимпийцев и отличников учебы. А в сентябре прошлого года прошла инаугурация Президента. Затем делегация продвинулась вглубь событий исторического значения - сотни помещений, гостиные с картинки - антураж важнейших политических событий.





Детально рассматривали и аутентичное оформление с национальным колоритом: изысканные барельефы, вазы, люстры. 90 % убранства - дело рук белорусских мастеров. Единомышленники, те, кто словом и делом отстаивает независимость Беларуси, охотно делились с репортерами самым сокровенным - хотелось бы поддерживать и дальше мир и единство в стране.





Виртуальный тур по Дворцу Независимости доступен на PRESIDENT.GOV.BY