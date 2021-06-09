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Активисты Гродненской областной организации "Белая Русь" посетили Дворец Независимости
Дворец Независимости продолжает принимать гостей. Желающих попасть в архитектурный символ белорусской государственности все больше. Здесь успели побывать представители самых разных профессий и рода занятий: от учителей до многодетных родителей, патриоты и просто небезразличные люди, которые интересуются историей страны и хотят познакомиться с ее важнейшими объектами воочию.
Сегодня в официальных и торжественных залах гостеприимного дворца побывали активисты Гродненской областной организации "Белая Русь". Более 40 человек прошлись маршрутами первого значения. Начали с Зала торжественных церемоний. Здесь традиционно встречают самых почетных гостей - дают балы, чествуют олимпийцев и отличников учебы. А в сентябре прошлого года прошла инаугурация Президента. Затем делегация продвинулась вглубь событий исторического значения - сотни помещений, гостиные с картинки - антураж важнейших политических событий.
Детально рассматривали и аутентичное оформление с национальным колоритом: изысканные барельефы, вазы, люстры. 90 % убранства - дело рук белорусских мастеров. Единомышленники, те, кто словом и делом отстаивает независимость Беларуси, охотно делились с репортерами самым сокровенным - хотелось бы поддерживать и дальше мир и единство в стране.
Виртуальный тур по Дворцу Независимости доступен на PRESIDENT.GOV.BY
Виртуальная экскурсия по Дворцу Независимости доступна онлайн - посетить грандиозный символ белорусской государственности можно на сайте Президента. Но все увидеть своими глазами на месте еще ценнее. Не обошлось и без традиционного фото - запечатлеть себя в исторических интерьерах стремились все.
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