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Активисты и партийные деятели из всех регионов Беларуси собрались в неформальной обстановке на фестивале "Время"
Активисты "Белой Руси" переключились и сменили строгие пиджаки на ветровки и жилетки. В Минском районе состоялся масштабный фестиваль крупнейшей общественно-политической организации. Гостей ждало грандиозное открытие с участием авиационной техники. Член партии, легендарный летчик Николай Мочанский, выполнил ряд элементов высшего пилотажа и тем самым не оставил равнодушных. Активисты и партийные деятели из всех регионов Беларуси собрались, чтобы пообщаться в неформальной обстановке и зарядиться энергией накануне важной задачи - участия в электоральной кампании.
Сегодня мы проводим первый партийный фестиваль "Время", и целей несколько. Первая и основная цель - это, конечно же, сплотить наших активистов, сделать так, чтобы партия перестала быть просто совокупностью людей, которые подали заявления, а стали по-настоящему единым организмом, единым целым, способным решать любые задачи.
Ровно как и главная идея Белорусской партии "Белая Русь", так и идея этого фестиваля, это дать возможность людям пообщаться. Стать плацдармом для возможности единения настоящих патриотов своей страны. Людей, которые просто хотят жить в мире, хотят трудиться, растить детей. Поэтому я убеждена, что такие фестивали нужны и важны.
Семейный фестиваль "Время" стал лучшей популяризацией традиционных ценностей. Он объединил в себе развлекательную часть для детей и образовательную программу для взрослых. Перед участниками выступили известные белорусские политологи, историки и журналисты. Несколько часов длились оживленные дискуссии о будущем страны, современных вызовах и угрозах, а также о нашем месте в глобальном мире.
Основная функция не только лидеров партий, а всех членов партии - это работа с населением, работа с гражданами, доведение до населения узловых программных моментов партийной программы, тех целей и задач, которые ставит перед собой партия. Особенно это важно накануне начала электоральной кампании. И, конечно, подобные мероприятия еще больше популяризируют и саму партию, те цели и задачи, которые она предполагает решать как в ближней, так и в среднесрочной перспективе.
Белорусская партия "Белая Русь" была сформирована по инициативе граждан и продолжает активную работу по консолидации белорусского общества, продвижению традиционных ценностей, защите исторической памяти и наших национальных интересов.
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