Активисты и партийные деятели из всех регионов Беларуси собрались в неформальной обстановке на фестивале "Время"

Основная функция не только лидеров партий, а всех членов партии - это работа с населением, работа с гражданами, доведение до населения узловых программных моментов партийной программы, тех целей и задач, которые ставит перед собой партия. Особенно это важно накануне начала электоральной кампании. И, конечно, подобные мероприятия еще больше популяризируют и саму партию, те цели и задачи, которые она предполагает решать как в ближней, так и в среднесрочной перспективе.

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси