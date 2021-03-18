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Активисты общественных организаций поклонились памяти погибших и героев деревни Красница

Навели порядок сегодня в деревне Красница Быховского района. В годы Великой Отечественной эта деревня разделила участь Хатыни. 17 июля 1942 года фашисты сожгли заживо свыше 800 жителей. Поклониться памяти погибших и героев (мемориал за эти годы дополнился братскими захоронениями красноармейцев) пришли активисты общественных организаций.
Всего в Могилевской области за годы Великой Отечественной фашисты сожгли 112 деревень. В их честь установлено 26 знаков памяти, обелисков и мемориалов.

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