В предстоящую субботу состоится IV съезд республиканского общественного объединения "Белая Русь". Созданное в 2007, оно объединяет почти 190 тысяч неравнодушных белорусов, настоящих патриотов, которые не словом, а делом доказывают преданность Родине. "Белую Русь" называют хранителем идеологии белорусского государства, и это так. Своей основной задачей общественное объединение видит консолидацию общества для продвижения и сохранения политического курса руководства нашей страны, достижения высокого качества жизни в созидательном труде. С момента создания объединения активисты "Белой Руси" принимали участие во всех важных политических кампаниях. Это и выборы депутатов всех уровней, президентские выборы, референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. А еще работа общественного объединения наполнена множеством добрых дел. В каждом регионе открыты общественные приемные "Белой Руси". Люди обращаются за конкретной помощью и получают ее. В субботу в Минске на съезде соберутся патриоты, у которых есть чему поучиться: как любить страну не на словах, а на деле. Ольга Масловская встретилась с делегатами IV съезда республиканского общественного объединения "Белая Русь".

В этих стенах всегда праздничное настроение, ведь помогать осваивать мир особенным детям удобнее через игру. Сегодня в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района в гостях хорошие друзья - активисты общественного объединения "Белая Русь". Приходят с подарками. Просто так, без повода, чтобы посмотреть, чему научились воспитанники, узнать, нужна ли помощь.

Мы дружим уже очень давно. Все просьбы, которые исходили от нас к ним, всегда были восприняты с добрым сердцем. Это укрепление материально-технической базы, была организована экскурсия в Евфросиниевский монастырь. Анна Ковалева, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района

Забота о малышах из отдаленных деревень

Делать добрые дела легко, говорят участники первички "Белой Руси" предприятия "Полоцкводоканал". И уже составляют список школьных принадлежностей, которые к 1 сентября повезут детям из отдаленных деревень района. Они подружились в канун Нового года и теперь все важные праздники отмечают вместе.

Настолько искренние были глаза, настолько радовались они тем, может быть, даже небольшим подаркам, которые привез им Дед Мороз, что мы не смогли не вернуться к ним еще раз. Я очень рада, что я работаю в такой команде, где нет людей равнодушных, Буквально недавно мы участвовали в сборе помощи семьям Донбасса. Ольга Герасименок, председатель первичной организации филиала "Полоцкводоканал" Полоцкой районной организации РОО "Белая Русь"

Предложение от активистов из Полоцка: "Белая Русь" должна больше популяризировать свою деятельность

И это лишь малая часть важных проектов, которые реализует на полоцкой земле "Белая Русь". Лидер районной организации Ирина Деминова готова поделиться опытом с участниками предстоящего съезда. А еще едет в Минск с дельным предложением: больше рассказывать о "Белой Руси", популяризировать общественное объединение в СМИ и через социальные сети.

О своей деятельности мы заявляем через свою платформу, чтобы наше население не только видело, чем живет наша организация, а имело возможность обратной связи.

Молодежное крыло "Белой Руси" - инициатива из самого молодого города Беларуси

У делегатов из самого молодого города Беларуси - Новополоцка - желание придать общественному объединению молодежный стиль. Новополоцкая городская организация "Белой Руси" - это полторы тысячи участников. Молодежь составляет не более 15 %.





Нам бы хотелось, чтобы в наших рядах было много молодых инициативных и грамотных людей, с которыми мы вместе могли бы проводить эти мероприятия. Мы чувствуем, безусловно, эту потребность. Я бы даже так сказала: в общем-то создание молодежного крыла "Белой Руси". Работу по этому направлению мы уже начали в своем городе, активно привлекая молодежь в ряды Новополоцкой городской организации. Наталья Стегашева, председатель Новополоцкой городской организации РОО "Белая Русь"

Первичка ПГУ объединяет студентов и преподавателей

Одна из самых активных и креативных первичек - в Полоцком госуниверситете. Она объединяет не только преподавателей во главе с ректором Олегом Романовым, но и студентов. Во время проведения важных политических кампаний в стране (это и выборы Президента, и референдум по обновленной Конституции) ученые вуза посещали трудовые коллективы, объясняли важность происходящих событий, участвовали в гражданско-политических акциях. Поэтому есть о чем рассказать соратникам на съезде.

Я думаю, что на этом съезде нам надо поставить вопрос о внесении изменений в программу объединения. Программа, которая действует сейчас, она себя проявила конструктивно. На этой основе общественное объединение развивалось достаточно уверенно. Однако время меняется, в нашей стране произошли крупные серьезные изменения. Существенно серьезно меняется геополитическая ситуация в мире. В этом смысле мы должны отвечать на те вызовы, которые получает наше общество. Олег Романов, ректор ПГУ

Строим новое, опираясь на историческую память

Смотреть в будущее, опираясь на историческую память. Вуз поддерживает ветеранов: встречи, беседы о страшных уроках войны и подарки в канун важных дат. В тесном графике будней активист "Белой Руси" ректор ПГУ Олег Романов находит время для встречи с людьми, чья жизнь - история города, история страны. Протягивают руку и талантливой молодежи:

В прошлом году на концерты "Славянского базара" воспитанники городских школ искусств получили бесплатные билеты от вуза.

Новополоцкая "Белая Русь" узнаваема своими проектами. Брендовым стал праздник "Город счастливого детства" в День защиты детей. А в канун 9 Мая весь Новополоцк поет победные марши во время смотра-конкурса строя и песни.





На масштабный форум в Минск соберутся представители из всех регионов Беларуси. От Гомельской области в числе других делегатов Алексей Кобзаров. Ему 35 и уже 3 года возглавляет Ченковский сельский совет. А немногим больше месяца назад встал у руля Гомельской районной организации "Белой Руси". Предстоящую поездку ждет с волнением. Отличная возможность набраться опыта и разнообразить методы работы.

Проводятся мероприятия по общению с людьми, гражданско-патриотические мероприятия, участие в акциях. В Год исторической памяти масштабная реконструкция военно-исторического комплекса "Партизанская криничка". Активисты "Белой Руси принимали активное участие в благоустройстве. Алексей Кобзаров, председатель Гомельской районной организации РОО "Белая Русь", председатель Ченковского сельского исполкома

Ченковский сельсовет развивается динамично. Удобная инфраструктура, в новом микрорайоне один за другим возводят дома для молодых и многодетных семей. Создавать комфортные условия для жизни – эту задачу считает приоритетной делегат.

Заказчиком по этому микрорайону является УКС Гомельского района, которому вчера, к слову, исполнилось 50 лет. На сегодняшний день готовит документацию еще одного крупного микрорайона в деревне Севруки уже. Там будет возведено порядка 60 000 квадратных метров. Планируются электрические дома, на электроэнергии которые будут функционировать. Поэтому место перспективное. Алексей Кобзаров, председатель Гомельской районной организации РОО "Белая Русь", председатель Ченковского сельского исполкома

"Белая Русь" - единство патриотов