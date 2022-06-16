В предстоящую субботу состоится IV съезд республиканского общественного объединения "Белая Русь". Созданное в 2007, оно объединяет почти 190 тысяч неравнодушных белорусов, настоящих патриотов, которые не словом, а делом доказывают преданность Родине. "Белую Русь" называют хранителем идеологии белорусского государства, и это так. Своей основной задачей общественное объединение видит консолидацию общества для продвижения и сохранения политического курса руководства нашей страны, достижения высокого качества жизни в созидательном труде. С момента создания объединения активисты "Белой Руси" принимали участие во всех важных политических кампаниях. Это и выборы депутатов всех уровней, президентские выборы, референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон страны. А еще работа общественного объединения наполнена множеством добрых дел. В каждом регионе открыты общественные приемные "Белой Руси". Люди обращаются за конкретной помощью и получают ее. В субботу в Минске на съезде соберутся патриоты, у которых есть чему поучиться: как любить страну не на словах, а на деле. Ольга Масловская встретилась с делегатами IV съезда республиканского общественного объединения "Белая Русь".
В этих стенах всегда праздничное настроение, ведь помогать осваивать мир особенным детям удобнее через игру. Сегодня в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района в гостях хорошие друзья - активисты общественного объединения "Белая Русь". Приходят с подарками. Просто так, без повода, чтобы посмотреть, чему научились воспитанники, узнать, нужна ли помощь.
Мы дружим уже очень давно. Все просьбы, которые исходили от нас к ним, всегда были восприняты с добрым сердцем. Это укрепление материально-технической базы, была организована экскурсия в Евфросиниевский монастырь.
Забота о малышах из отдаленных деревень
Делать добрые дела легко, говорят участники первички "Белой Руси" предприятия "Полоцкводоканал". И уже составляют список школьных принадлежностей, которые к 1 сентября повезут детям из отдаленных деревень района. Они подружились в канун Нового года и теперь все важные праздники отмечают вместе.
Настолько искренние были глаза, настолько радовались они тем, может быть, даже небольшим подаркам, которые привез им Дед Мороз, что мы не смогли не вернуться к ним еще раз. Я очень рада, что я работаю в такой команде, где нет людей равнодушных, Буквально недавно мы участвовали в сборе помощи семьям Донбасса.
Предложение от активистов из Полоцка: "Белая Русь" должна больше популяризировать свою деятельность
И это лишь малая часть важных проектов, которые реализует на полоцкой земле "Белая Русь". Лидер районной организации Ирина Деминова готова поделиться опытом с участниками предстоящего съезда. А еще едет в Минск с дельным предложением: больше рассказывать о "Белой Руси", популяризировать общественное объединение в СМИ и через социальные сети.
О своей деятельности мы заявляем через свою платформу, чтобы наше население не только видело, чем живет наша организация, а имело возможность обратной связи.
Молодежное крыло "Белой Руси" - инициатива из самого молодого города Беларуси
У делегатов из самого молодого города Беларуси - Новополоцка - желание придать общественному объединению молодежный стиль. Новополоцкая городская организация "Белой Руси" - это полторы тысячи участников. Молодежь составляет не более 15 %.
Нам бы хотелось, чтобы в наших рядах было много молодых инициативных и грамотных людей, с которыми мы вместе могли бы проводить эти мероприятия. Мы чувствуем, безусловно, эту потребность. Я бы даже так сказала: в общем-то создание молодежного крыла "Белой Руси". Работу по этому направлению мы уже начали в своем городе, активно привлекая молодежь в ряды Новополоцкой городской организации.
Первичка ПГУ объединяет студентов и преподавателей
Одна из самых активных и креативных первичек - в Полоцком госуниверситете. Она объединяет не только преподавателей во главе с ректором Олегом Романовым, но и студентов. Во время проведения важных политических кампаний в стране (это и выборы Президента, и референдум по обновленной Конституции) ученые вуза посещали трудовые коллективы, объясняли важность происходящих событий, участвовали в гражданско-политических акциях. Поэтому есть о чем рассказать соратникам на съезде.
Я думаю, что на этом съезде нам надо поставить вопрос о внесении изменений в программу объединения. Программа, которая действует сейчас, она себя проявила конструктивно. На этой основе общественное объединение развивалось достаточно уверенно. Однако время меняется, в нашей стране произошли крупные серьезные изменения. Существенно серьезно меняется геополитическая ситуация в мире. В этом смысле мы должны отвечать на те вызовы, которые получает наше общество.
Строим новое, опираясь на историческую память
Смотреть в будущее, опираясь на историческую память. Вуз поддерживает ветеранов: встречи, беседы о страшных уроках войны и подарки в канун важных дат. В тесном графике будней активист "Белой Руси" ректор ПГУ Олег Романов находит время для встречи с людьми, чья жизнь - история города, история страны. Протягивают руку и талантливой молодежи:
В прошлом году на концерты "Славянского базара" воспитанники городских школ искусств получили бесплатные билеты от вуза.
Новополоцкая "Белая Русь" узнаваема своими проектами. Брендовым стал праздник "Город счастливого детства" в День защиты детей. А в канун 9 Мая весь Новополоцк поет победные марши во время смотра-конкурса строя и песни.
На масштабный форум в Минск соберутся представители из всех регионов Беларуси. От Гомельской области в числе других делегатов Алексей Кобзаров. Ему 35 и уже 3 года возглавляет Ченковский сельский совет. А немногим больше месяца назад встал у руля Гомельской районной организации "Белой Руси". Предстоящую поездку ждет с волнением. Отличная возможность набраться опыта и разнообразить методы работы.
Проводятся мероприятия по общению с людьми, гражданско-патриотические мероприятия, участие в акциях. В Год исторической памяти масштабная реконструкция военно-исторического комплекса "Партизанская криничка". Активисты "Белой Руси принимали активное участие в благоустройстве.
Ченковский сельсовет развивается динамично. Удобная инфраструктура, в новом микрорайоне один за другим возводят дома для молодых и многодетных семей. Создавать комфортные условия для жизни – эту задачу считает приоритетной делегат.
Заказчиком по этому микрорайону является УКС Гомельского района, которому вчера, к слову, исполнилось 50 лет. На сегодняшний день готовит документацию еще одного крупного микрорайона в деревне Севруки уже. Там будет возведено порядка 60 000 квадратных метров. Планируются электрические дома, на электроэнергии которые будут функционировать. Поэтому место перспективное.
"Белая Русь" - единство патриотов
Забота о стариках и детях, поддержка талантливой молодежи, а еще защита исторической правды и продвижение политического курса страны. Площадка для обмена мнений и дискуссий готова. IV съезд "Белой Руси" станет новым витком развития объединения - команды патриотов-однодумцев.