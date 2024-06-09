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Активизация диалога на разных уровнях - Беларусь и Казахстан подтвердили высокий уровень дружеских отношений
Высокий уровень дружеских отношений подтвердили Беларусь и Казахстан. В последние несколько недель наблюдаем активизацию диалога на разных уровнях. Обмен правительственными делегациями, межправкомиссия, которая прошла в Минске, переговоры по вопросам безопасности и работе парламентариев.
Вывод один: политика стран Запада не должна влиять на отношения Беларуси и Казахстана, которые развиваются исключительно в духе стратегического партнерства и союзничества. Основой любой долгосрочной политики была и есть экономика. О взаимных интересах Вероника Бута спросила у нашего посла в Казахстане Павла Утюпина.
Повестка двусторонних встреч стала более активна, отметил дипломат. "Связано это в первую очередь с тем, что Беларусь находится в финальной стадии вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Очень отрадно, что это происходит в год председательства Казахстана, - подчеркнул он. - В июле месяце планируется саммит высокого уровня, на котором, надеемся, мы станем полноправными членами этой организации".
В июле в саммите ШОС будет участвовать Александр Григорьевич Лукашенко, отметил посол. По его словам, этот визит на многостороннюю площадку обязывает две стороны консолидироваться, в том числе на двустороннем треке.
Павел Утюпин рассказал, что сейчас готовится визит Токаева в Минск, а накануне этого визита прорабатывается еще визит премьер-министра Республики Казахстан. По его словам, есть договоренность, которая достигнута в рамках МПК о совершении еще отдельного бизнес-визита в сентябре 2024 года.
Рынок диктует условия таким образом, что мы вынуждены постоянно модернизироваться, постоянно разрабатывать инновационную продукцию, быть конкурентоспособными на внешних рынках, используя те интеграционные объединения, в которые мы входим, в частности, Евразийское экономическое пространство.
Посол отметил, что есть очень много положительных примеров сотрудничества. "Буквально на прошлой неделе мы открывали новое производство в машиностроении по тракторам. В Костанае - по производству полного цикла кабин, в Кокшетау - новые производственные линии по сборке тракторов. Сегодня у нас достаточно много функционирует совместных белорусско-казахстанских производств", - сказал он.
По всем казахстанским сборкам у нас разделена номенклатура. Они между собой не конкурируют, но они заполняют полностью максимальный модельный ряд. Это, в общем-то, такой хороший подход. В целом выигрывает бренд Беларуси.Казахстан и Беларусь соединяют крепкие экономические связи. Тенденции последних лет - кооперационные проекты. Стороны работают над локализацией производства комбайнов, лифтов, сельсхозмашин и агрегатов, пожарной техники.
На межправительственной комиссии казахстанская сторона еще раз высказала заинтересованность в создании производств по строительным материалам, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин. "Очень большой рынок. Представьте себе, в год в Казахстане строится порядка 17 млн квадратных метров жилья. Это очень большой рынок. Соответственно, под него необходимы строительные материалы, под него необходима мебель, которая, кстати, пользуется большим спросом в Казахстане".
По его словам, в Казахстане идет обновление пассажирской техники, Беларусь видит большие перспективы на этом рынке. "Поэтому мы нашим казахстанским партнерам предлагаем возможность поработать в этом направлении. Например, BKM HOLDING (Белкоммунмаш) по троллейбусам, трамваям, по электробусам, - сказал дипломат. - Следующая тема - сеть зарядных станций, по которым мы также имеем компетенции в Беларуси".
Дипломат рассказал, что белорусская сторона в строительной сфере очень хотела бы реализовать проект возведения молочнотоварной фермы под ключ. И по этому проекту мы продвигаемся. Посол отметил, что информирует казахстанских партнеров о высоких компетенциях белорусского АПК, начиная с фермы, переработки, стратегии продвижения и продаж.
Беларусь, по его словам, продает только продукции агропромышленного комплекса более чем 8 млрд долларов США в эквиваленте. "На мой взгляд, это самый яркий пример того, что наши технологии конкурентоспособны. То есть мы обеспечиваем собственный рынок и еще на 8 млрд поставляем", - подчеркнул он.
Продукция вкусная. Вообще все, что связано с Беларусью, ассоциируется в Казахстане со знаком качества. Мы активно развиваем сеть белорусских магазинов продуктов питания. Уже во всех областных городах они существуют.Белорусские продукты № 1. Под таким громким названием открыто 270 фирменных магазинов по всему Казахстану. Плюс работают по франшизе. Так, например, в Костанайской области белорусские продукты питания - а это свыше 2 тыс. наименований - можно найти почти во всех торговых объектах. Дистрибьютор не скрывает своего удивления.
Евгений Кочетыгов, директор костанайского филиала предприятия Belostan.kz:
Мне всегда очень интересно, если в Беларуси проживает порядка 10-11 млн человек в общем, и вот 10-11 млн человек могут прокормить несколько стран СНГ, Европу, и на всех хватает, и продукция действительно качественная, достойная, вне конкуренции, можно даже так сказать. Продукция любого комбината, если взять белорусского, она вне конкуренции с любым другим комбинатом. Это действительно трудоголики такие.
Только в Костанайскую область каждый месяц отгружают 60 тонн продукции. Мясной продукции уходит порядка 40. Колбасы и молочка - в топе предпочтений местных жителей.
В Костанае пока 3 фирменных магазина с белорусскими продуктами. Но уже до конца года откроют еще 20 торговых точек.
Посол рассказал, что в рамках визита на Байконур по поводу торжественного пуска корабля с белорусской космонавткой Мариной Василевской на борту договорились с администрацией города в 2024 году открыть там один-два магазина.
Мы вошли в крупную сеть гипермаркетов "Магнум". И не просто вошли на полку, стали, а мы идем через создание островков белорусской продукции.
Второе направление, по его словам, продукция легкой промышленности. "Мы работаем над тем, чтобы сделать мультибрендовый магазин легкой промышленности. Желание есть сделать и в Астане, и в Алматы. С определенной очередностью в самых крупных городах с тем, чтобы представить более масштабно в ассортименте белорусскую продукцию, вычленить товары, которые пользуются наибольшим спросом, а потом двигаться в продвижении. Мы такой же стратегией двигались и в отношении продуктов питания", - сказал посол.
Есть необходимость вычленить кондитерские товары в отдельный бизнес и создавать сеть по кондитерским нашим товарам, поделился дипломат
Мы сейчас отрабатываем возможность проведения Форума регионов между Беларусью и Казахстаном. И таким образом мы вовлечем очень большой пласт регионального сотрудничества. У нас подписано порядка 25 соглашений о сотрудничестве между регионами Беларуси и Казахстана.
6 прямых рейсов в неделю Минск - Астана с июня, в перспективе сделать рейс Алматы - Минск
Сейчас осуществляется 5 прямых рейсов в неделю Минск - Астана, отметил дипломат. "В июне месяце добавляется еще один рейс, то есть будут 6 дней в неделю полеты осуществляться по прямому рейсу. Конечно, это огромное удобство", - подчеркнул он.
Павел Утюпин рассказал, что казахстанскими авиационными службами ведутся переговоры о том, чтобы сделать рейс Алматы - Минск. "Хорошая идея, чтобы дать возможность для бизнеса, для туристов воспользоваться прямыми рейсами и напрямую попасть в Казахстан", - уверен посол.
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