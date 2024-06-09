Активизация диалога на разных уровнях - Беларусь и Казахстан подтвердили высокий уровень дружеских отношений

Высокий уровень дружеских отношений подтвердили Беларусь и Казахстан. В последние несколько недель наблюдаем активизацию диалога на разных уровнях. Обмен правительственными делегациями, межправкомиссия, которая прошла в Минске, переговоры по вопросам безопасности и работе парламентариев.

Вывод один: политика стран Запада не должна влиять на отношения Беларуси и Казахстана, которые развиваются исключительно в духе стратегического партнерства и союзничества. Основой любой долгосрочной политики была и есть экономика. О взаимных интересах Вероника Бута спросила у нашего посла в Казахстане Павла Утюпина.

Повестка двусторонних встреч стала более активна, отметил дипломат. "Связано это в первую очередь с тем, что Беларусь находится в финальной стадии вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. Очень отрадно, что это происходит в год председательства Казахстана, - подчеркнул он. - В июле месяце планируется саммит высокого уровня, на котором, надеемся, мы станем полноправными членами этой организации".

В июле в саммите ШОС будет участвовать Александр Григорьевич Лукашенко, отметил посол. По его словам, этот визит на многостороннюю площадку обязывает две стороны консолидироваться, в том числе на двустороннем треке.

Павел Утюпин рассказал, что сейчас готовится визит Токаева в Минск, а накануне этого визита прорабатывается еще визит премьер-министра Республики Казахстан. По его словам, есть договоренность, которая достигнута в рамках МПК о совершении еще отдельного бизнес-визита в сентябре 2024 года.





Рынок диктует условия таким образом, что мы вынуждены постоянно модернизироваться, постоянно разрабатывать инновационную продукцию, быть конкурентоспособными на внешних рынках, используя те интеграционные объединения, в которые мы входим, в частности, Евразийское экономическое пространство. Павел Утюпин

Посол отметил, что есть очень много положительных примеров сотрудничества. "Буквально на прошлой неделе мы открывали новое производство в машиностроении по тракторам. В Костанае - по производству полного цикла кабин, в Кокшетау - новые производственные линии по сборке тракторов. Сегодня у нас достаточно много функционирует совместных белорусско-казахстанских производств", - сказал он.

По всем казахстанским сборкам у нас разделена номенклатура. Они между собой не конкурируют, но они заполняют полностью максимальный модельный ряд. Это, в общем-то, такой хороший подход. В целом выигрывает бренд Беларуси. Казахстан и Беларусь соединяют крепкие экономические связи. Тенденции последних лет - кооперационные проекты. Стороны работают над локализацией производства комбайнов, лифтов, сельсхозмашин и агрегатов, пожарной техники. Дипломат особо подчеркнул, что это уже не белорусская техника на рынке Казахстана (трактора, комбайны, грузовые автомобили), произошла локализация. "Это не просто сборка, это уже дополнительные технологические операции, которые производятся на территории Казахстана. Потом из комплектующих, которые частично поставляются из Беларуси, а частично производятся уже в Казахстане, собирается техника", - пояснил посол.



В Казахстане организовано три сборочных производства белорусских тракторов. Сейчас акцент на локализацию. В мае в Костанае начали выпускать кабины самостоятельно от А до Я (т.е. полного цикла) - мощности 10 тыс. единиц в год. В перспективе также изготовление переднего моста.



Новая линия весной запущена и в Кокшетау. Здесь тоже работают над углубленным производством - изготовили пробную партию собственных кабин для малой техники, уже получили необходимые сертификаты качества. Планы у белорусов в регионе амбициозные. В ближайшие два года в Казахстане будет налажена сборка 500-сильного трактора в классической компоновке.



Виталий Вовк, гендиректор Минского тракторного завода

На межправительственной комиссии казахстанская сторона еще раз высказала заинтересованность в создании производств по строительным материалам, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин. "Очень большой рынок. Представьте себе, в год в Казахстане строится порядка 17 млн квадратных метров жилья. Это очень большой рынок. Соответственно, под него необходимы строительные материалы, под него необходима мебель, которая, кстати, пользуется большим спросом в Казахстане".

По его словам, в Казахстане идет обновление пассажирской техники, Беларусь видит большие перспективы на этом рынке. "Поэтому мы нашим казахстанским партнерам предлагаем возможность поработать в этом направлении. Например, BKM HOLDING (Белкоммунмаш) по троллейбусам, трамваям, по электробусам, - сказал дипломат. - Следующая тема - сеть зарядных станций, по которым мы также имеем компетенции в Беларуси".

Дипломат рассказал, что белорусская сторона в строительной сфере очень хотела бы реализовать проект возведения молочнотоварной фермы под ключ. И по этому проекту мы продвигаемся. Посол отметил, что информирует казахстанских партнеров о высоких компетенциях белорусского АПК, начиная с фермы, переработки, стратегии продвижения и продаж.

Беларусь, по его словам, продает только продукции агропромышленного комплекса более чем 8 млрд долларов США в эквиваленте. "На мой взгляд, это самый яркий пример того, что наши технологии конкурентоспособны. То есть мы обеспечиваем собственный рынок и еще на 8 млрд поставляем", - подчеркнул он.

Продукция вкусная. Вообще все, что связано с Беларусью, ассоциируется в Казахстане со знаком качества. Мы активно развиваем сеть белорусских магазинов продуктов питания. Уже во всех областных городах они существуют. Белорусские продукты № 1. Под таким громким названием открыто 270 фирменных магазинов по всему Казахстану. Плюс работают по франшизе. Так, например, в Костанайской области белорусские продукты питания - а это свыше 2 тыс. наименований - можно найти почти во всех торговых объектах. Дистрибьютор не скрывает своего удивления.



Евгений Кочетыгов, директор костанайского филиала предприятия Belostan.kz: Павел Утюпин

Мне всегда очень интересно, если в Беларуси проживает порядка 10-11 млн человек в общем, и вот 10-11 млн человек могут прокормить несколько стран СНГ, Европу, и на всех хватает, и продукция действительно качественная, достойная, вне конкуренции, можно даже так сказать. Продукция любого комбината, если взять белорусского, она вне конкуренции с любым другим комбинатом. Это действительно трудоголики такие. Павел Утюпин



Только в Костанайскую область каждый месяц отгружают 60 тонн продукции. Мясной продукции уходит порядка 40. Колбасы и молочка - в топе предпочтений местных жителей.



В Костанае пока 3 фирменных магазина с белорусскими продуктами. Но уже до конца года откроют еще 20 торговых точек.



Посол рассказал, что в рамках визита на Байконур по поводу торжественного пуска корабля с белорусской космонавткой Мариной Василевской на борту договорились с администрацией города в 2024 году открыть там один-два магазина.





Мы вошли в крупную сеть гипермаркетов "Магнум". И не просто вошли на полку, стали, а мы идем через создание островков белорусской продукции. Павел Утюпин

Второе направление, по его словам, продукция легкой промышленности. "Мы работаем над тем, чтобы сделать мультибрендовый магазин легкой промышленности. Желание есть сделать и в Астане, и в Алматы. С определенной очередностью в самых крупных городах с тем, чтобы представить более масштабно в ассортименте белорусскую продукцию, вычленить товары, которые пользуются наибольшим спросом, а потом двигаться в продвижении. Мы такой же стратегией двигались и в отношении продуктов питания", - сказал посол.

Есть необходимость вычленить кондитерские товары в отдельный бизнес и создавать сеть по кондитерским нашим товарам, поделился дипломат

Мы сейчас отрабатываем возможность проведения Форума регионов между Беларусью и Казахстаном. И таким образом мы вовлечем очень большой пласт регионального сотрудничества. У нас подписано порядка 25 соглашений о сотрудничестве между регионами Беларуси и Казахстана. Павел Утюпин

6 прямых рейсов в неделю Минск - Астана с июня, в перспективе сделать рейс Алматы - Минск

Сейчас осуществляется 5 прямых рейсов в неделю Минск - Астана, отметил дипломат. "В июне месяце добавляется еще один рейс, то есть будут 6 дней в неделю полеты осуществляться по прямому рейсу. Конечно, это огромное удобство", - подчеркнул он.