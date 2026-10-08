Активная фаза учений "Евразия-Антитеррор - 2026": захват автобуса, есть заложники, слышна стрельба

В Минске на Контртеррористическом форуме эксперты и наблюдатели более чем из 30 стран говорят о борьбе с терроризмом и построении новой архитектуры безопасности.

8 октября проходит второй день масштабного мероприятия, характеризуется он практической частью - маневрами "Евразия-Антитеррор - 2026".

Уже завершилась силовая фаза - здесь был и захват заложников террористами в пресс-центре, и отработка приемов на воде, и ликвидация ДРГ, а еще работа снайперов. Показали иностранным наблюдателям, как работает следственная группа на месте преступления.

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