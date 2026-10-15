"Активная кнопка" и зарплаты в конвертах: как медцентры Гомеля и Витебска уходили от налогов

В частной медицине пациенты платят за здоровье, а государство рассчитывает на честную уплату налогов, но что, если часть денег проходит мимо кассы, зарплаты делятся на официальные и "серые", а в бухгалтерии существует своя скрытая реальность?

В Гомеле и Витебске ДФР КГК Беларуси выявил схемы сокрытия выручки в медицинских центрах. Речь идет о миллионах рублей неуплаченных налогов, наличных, которые шли на личные нужды, и зарплатах, от которых зависит в том числе будущая пенсия работников.

Оперативники Департамента финансовых расследований нашли во время обыска в доме владельца крупной частной медклиники Гомеля буквально пачки денег. Впрочем, обижаться в этом случае стоит лишь на себя, ведь у контролеров большие вопросы вызвало происхождение такой суммы наличности. Подозрения вызвала проверка, проведенная совместно с налоговыми органами.

"Инспекции по Советскому району города Гомеля поступило анонимное обращение, согласно которому одним из предприятий Гомельской области, оказывающих стоматологические услуги, выплачивалась заработная плата в конвертах. По результатам камеральной проверки выявлены признаки сокрытия выручки, что и свидетельствовало о возможной выплате заработной платы без отражения в учете организации", - прокомментировала дело замначальника ИМНС по Гомельской области Наталия Бордак.

"Дробление" бизнеса: 3 млн неуплаченных налогов

Но дальше больше - во время проверки выяснилось, что владелец бизнеса искусственно разделил деятельность по оказанию стоматологических услуг между двумя подконтрольными организациями.

При этом одна применяла упрощенную систему налогообложения, что позволило распределять выручку между компаниями и не в полном объеме уплачивать налоги в бюджет. Пока речь идет о 3 млн, которых недосчиталась государственная казна.

Андрей Сенников, официальный представитель УДФР КГК Беларуси по Гомельской области:

"В ходе проведения неотложных следственных действий по уголовным делам наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей. Также наложен арест и изъяты денежные средства в общей сумме свыше 1,4 млн. Все подозреваемые дают признательные показания, сотрудничают со следствием, а также предпринимают меры по возмещению причиненного ущерба".

Факт В отношении владельца и должностных лиц клиники возбуждено 2 уголовных дела.

Но как оказалось, и это не все: вскрылись многочисленные факты неотражения в бухучете платы за оказанные услуги от клиентов. Организованный собственником механизм сокрытия налички действовал в клинике более 2 лет, при том что сама компания работает более 20 лет, а штат персонала медцентров составляет более 100 работников.

"Объем выручки впечатляет - более 5 млн рублей. В последующем часть закрытой выручки направлялась на выплату заработной платы в конверте всем работникам. Оставшаяся часть коммерсантами присваивалась и расходовалась на личные цели", - отметил оперативный работник УДФР КГК Беларуси по Гомельской области.

Андрей Журавлев, замначальника отдела Следственного управления УСК Беларуси по Гомельской области:

"Возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Подозреваемыми по уголовному делу являются учредители, директора и бухгалтеры частной стоматологической клиники города. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму, превышающую 3 млн рублей. Приняты меры по возмещению ущерба на сумму 1 млн 100 тыс. рублей".

Еще одна подобная схема выявлена и в Витебске: местный медицинский центр на протяжении долгого времени работает в городе. Его услугами ежегодно пользуются тысячи жителей региона. Вместе с тем к финансовой деятельности предприятия у проверяющих возникло немало вопросов.

"Оперативным путем установлено, что учредители медцентра, которые одновременно являются его директором, совместно с программистом разработали бухгалтерскую программу с уникальным функционалом, где отражались записи клиентов, отчеты об оказанных услугах, информация о работе кассы и другое. Особенностью программы была активная кнопка - при ее нажатии получаемая наличная выручка не фиксировалась системой контроля кассового оборудования и не попадала под налогообложение. Чтобы не вызывать подозрения у клиентов, администраторы выдавали пациентам чеки с информацией об оказанных услугах и их стоимости. Правда, печатались эти чеки на отдельном принтере и в бухгалтерском учете медцентра не учитывались. Получаемые неучтенные наличные деньги администраторы складывали отдельно и к концу рабочего дня передавали директору", - рассказал оперативный работник УДФР КГК Беларуси по Витебской области.

В ходе проверки выяснилось, что часть этих денег шла на зарплату персоналу. Сколько платить в "белую" и в "серую", решали директор и бухгалтер. При этом работники медцентра не понимали, что деньги они получают с нарушением законодательства.

Часть выплат переводили на банковские карты, часть выдавали наличными. Работники расписывались в ведомостях, думая, что все официально, а вот в детали были посвящены только самые приближенные.

В целом проведенный Комитетом госконтроля анализ работы частных стоматологических кабинетов показал, что в серой зоне находится немало предпринимателей, оказывающих эти услуги. Внимание контролеров привлекли вызывающе низкая выручка и мизерные зарплаты специалистов.

Юлия Авхукова, начальник Главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Беларуси:

"Общие цифры указывают на довольно распространенную практику именно этих нарушений. Например, из 7 тыс. врачей, работающих среди индивидуальных предпринимателей, практически 5 тыс. получают заработную плату ниже, чем в государственных организациях. Также выявляются факты, когда за отдельные периоды работы они показывают нулевую выручку, при этом затраты, например, на электроэнергию свидетельствуют о том, что кабинет работал полный месяц, как обычно. В целом надо сказать, что врачебная нагрузка работающих на индивидуального предпринимателя в три раза ниже, чем в госорганизациях, то есть по медицинской статистике, они принимают в среднем 4 человека за день, тогда как в госклиниках обслуживается, как правило, 11 пациентов за день".

А еще липовые чеки, медицинская статистика, которая зачастую и вовсе не ведется, - все это приводит к тому, что те же пациенты оказываются незащищенными в своих правах, как и сотрудники центров на серых зарплатах, которые, можно сказать, лишаются будущей пенсии.

Как отмечают в Госконтроле, все серые схемы, которые используют нечистые на руку предприниматели, легко выявляются и давно известны. Материалы, выявленные по итогам нынешней проверки, уже направлены в налоговые органы страны.