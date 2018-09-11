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Активная фаза командно-штабного учения проходит на Борисовском полигоне

Военные отрабатывают действия по уничтожению аэромобильного десанта условного противника при поддержке ВВС и сил ПВО. Главный акцент - на вопросы управления войсками в условиях быстроменяющейся обстановки.

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