ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Активная фаза вакцинации от гриппа началась в Беларуси

Сегодня прививки сделали работники Минздрава, Минстройархитектуры, Минлесхоза и Минэкономики. Также присоединились сотрудники крупных предприятий нашей страны. По словам медиков, вакцины в Беларуси достаточно. Вся она зарегистрирована и разрешена к использованию. Привить планируется около трех миллионов семисот тысяч человек.

Отметим, массовая вакцинация продлится до 1 декабря. По желанию бесплатно можно привиться в поликлинике по месту жительства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все