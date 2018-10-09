Активная фаза вакцинации от гриппа началась в Беларуси

Сегодня прививки сделали работники Минздрава, Минстройархитектуры, Минлесхоза и Минэкономики. Также присоединились сотрудники крупных предприятий нашей страны. По словам медиков, вакцины в Беларуси достаточно. Вся она зарегистрирована и разрешена к использованию. Привить планируется около трех миллионов семисот тысяч человек.