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Активная общественность может высказать свою позицию по законопроекту о ВНС и изменениях в Избирательный кодекс
Законопроект о ВНС и изменения в Избирательный кодекс вынесены на общественное обсуждение. Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко рассказал, что во время общественного обсуждения конструктивные поправки могут найти место в законопроекте. "Законодательные акты они призваны к тому, чтобы наша активная общественность могла высказать свою позицию", - подчеркнул он.
Время тем самым неравнодушным белорусам проявить свою инициативу.
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