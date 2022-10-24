Активная общественность может высказать свою позицию по законопроекту о ВНС и изменениях в Избирательный кодекс

Законопроект о ВНС и изменения в Избирательный кодекс вынесены на общественное обсуждение. Председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко рассказал, что во время общественного обсуждения конструктивные поправки могут найти место в законопроекте. "Законодательные акты они призваны к тому, чтобы наша активная общественность могла высказать свою позицию", - подчеркнул он.