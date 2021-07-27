Активная жатва идет на полях по всей Беларуси

Каравай этого года весит уже 2 миллиона 37 тысяч тонн. В лидерах уборочной Брестская область - она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность 32,8 центнера с гектара.

Активная жатва идет на полях по всей стране, чтобы не терять ни одного погожего дня. Также собирают урожай и других сельхозкультур. В итоге убрано 80 % озимого рапса и 60 % льна. Здесь работы могут за неделю завершиться.

Качество уборочной контролируют в том числе и специалисты Минсельхозпрода. Мобильные бригады выезжают на мониторинг в хозяйства по всей стране.