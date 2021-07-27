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Активная жатва идет на полях по всей Беларуси
Каравай этого года весит уже 2 миллиона 37 тысяч тонн. В лидерах уборочной Брестская область - она по намолоту преодолела полумиллионный рубеж. Убрана почти треть площадей. Средняя урожайность 32,8 центнера с гектара.
Активная жатва идет на полях по всей стране, чтобы не терять ни одного погожего дня. Также собирают урожай и других сельхозкультур. В итоге убрано 80 % озимого рапса и 60 % льна. Здесь работы могут за неделю завершиться.
Качество уборочной контролируют в том числе и специалисты Минсельхозпрода. Мобильные бригады выезжают на мониторинг в хозяйства по всей стране.
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