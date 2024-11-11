Активный отдых набирает популярность - Логойский горнолыжный комплекс принимал гостей в Новый год

Встречать Новый год активно становится в Беларуси модно. Из года в год все больше белорусов выбирают в выходные и праздничные дни спортивный отдых. Развлечения на любой вкус и возраст уже давно подготовили и горнолыжные комплексы страны.

Например, в Логойске сезон стартовал в середине декабря, обновился инвентарь. Количество желающих прокатиться со склона неизменно растет, несмотря на погоду.

Если снега в городе нет, это не беда. Ведь горнолыжные комплексы страны полностью подготовились к новому сезону. Например, в Логойске ждут посетителей с 10:00 и до 2 ночи. Необходимый инвентарь здесь имеется, по демократичным ценам можно пользоваться профессиональными горными лыжами.

Экипировки хватит на всех. В этом даже не стоит сомневаться. К ажиотажу в праздничные дни Логойск подготовился. Закуплено и 32 комплекта новых лыж.

Игорь Вайткун, начальник спортивных сооружений и услуг ГК "Логойск":

"Всего у нас 700 комплектов лыж. Ботинок, конечно, больше, потому что размер обуви у всех разный. У нас в наличии ботинки от 26 до 48 размера".

Отличный вариант не только покататься, но и приятно провести время всей семьей или большой компанией, детям, конечно, здесь тоже всегда рады. А опытные инструкторы готовы поставить на лыжи даже самых маленьких.

Выбирают Логойск гости из разных городов Беларуси. Да и туристы из России охотно посещают наши горнолыжные склоны.

Большим спросом пользуются и ночные катания, этот проект реализуется на протяжении 5 лет. С 22:00 и до 2 ночи можно опробовать склон за 40 рублей, что еще и выгодно.

"В основном приезжает кататься молодежь, чтобы не сидеть дома или ходить по барам, а заниматься спортом", - отметил начальник спортивных сооружений и услуг ГК "Логойск" Игорь Вайткун.