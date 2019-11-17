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Активно голосуют сегодня белорусы за рубежом. Подсчитывать голоса начали в Китае

Активно голосуют сегодня белорусы и за рубежом. Некоторые избирательные участки к этому часу уже завершили свою работу. Вслед за Токио подсчитывать голоса начали в Китае. Здесь, в посольстве Беларуси, в финальный день гонки явка оказалась почти стопроцентной.

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