Активно готовятся к приему зарубежных болельщиков минские объекты питания

Белорусская, славянская, китайская, японская, грузинская, итальянская - кухня на любой вкус. А для тех, у кого карта гостя, некоторые кафе предлагают скидку на меню. Особый рацион у спортсменов. В том числе для них предусмотрены кошерные, диетические и вегетарианские блюда. Но атлетов удивят не только вкусной и разнообразной едой, но и настоящим белорусским колоритом. А вот болельщики смогут продегустировать белорусскую национальную кухню более чем в 50 минских заведениях.