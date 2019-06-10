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Активно готовятся к приему зарубежных болельщиков минские объекты питания
Белорусская, славянская, китайская, японская, грузинская, итальянская - кухня на любой вкус. А для тех, у кого карта гостя, некоторые кафе предлагают скидку на меню. Особый рацион у спортсменов. В том числе для них предусмотрены кошерные, диетические и вегетарианские блюда. Но атлетов удивят не только вкусной и разнообразной едой, но и настоящим белорусским колоритом. А вот болельщики смогут продегустировать белорусскую национальную кухню более чем в 50 минских заведениях.
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